El PP denunciará ante la Inspección General de Servicios la compra de la parcela de la ITV de Granda, en Gijón

Archivo - El diputado del PP en la Junta, Andrés Ruiz. - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Gijón y diputado autonómico, Andrés Ruiz, ha anunciado este miércoles que su partido presentará una denuncia ante la Inspección General de Servicios del Principado de Asturias para que investigue la compra de la parcela de la ITV de Granda.

En concreto, desean saber las circunstancias que rodearon la operación y los gastos derivados de la adquisición y puesta en funcionamiento de unas instalaciones que permanecen cerradas desde el pasado mes de mayo y cuyo futuro está "en entredicho", según una nota de prensa del PP.

Así lo ha avanzado Ruiz durante su intervención en la Comisión de Ciencia, Industria y Empleo de la Junta General del Principado de Asturias, en la que ha exigido explicaciones al Gobierno asturiano sobre una actuación que el PP ha considerado un "despilfarro de dinero público".

Ruiz, asimismo, ha explicado que la denuncia solicitará que se investiguen la legalidad de la compraventa, el cumplimiento de los procedimientos administrativos y la posible existencia de negligencias en todo el proceso, así como las circunstancias y los gastos que se han ido sucediendo desde la adquisición del inmueble.

"Sería lógico, si acaso el Gobierno tiene intención de esclarecer qué ha ocurrido con la ITV de Granda, que se apoyase esta investigación", ha retado el diputado popular.

Este ha reclamado transparencia para determinar cómo y por qué se adquirió una nave de más de 50 años de antigüedad, ubicada en suelo rural y cuya elección había suscitado desde el principio "un amplio rechazo vecinal y político", ha asegurado.

Al tiempo, ha recordado que Itvasa destinó 900.000 euros a la adquisición de la parcela y la nave, a los que se añadieron 460.000 euros presupuestados para su adecuación y otros 253.000 euros para el suministro, instalación y puesta en marcha de los equipos de inspección. En conjunto, más de 1,6 millones de euros de inversión inicial, a los que habría que sumar otros gastos cuyo importe todavía no se conoce.

Entre ellos, Ruiz ha citado los derivados de la modificación del proyecto inicial, las reparaciones realizadas tras las inundaciones de 2024, las medidas de seguridad adoptadas con motivo del cierre de mayo de este año y los nuevos estudios técnicos encargados para determinar la viabilidad de la nave.

A este respecto, ha advertido de que la factura acumulada podría superar ya los dos millones de euros, sin contar las nuevas reparaciones que serían necesarias para recuperar la actividad. Según el diputado 'popular', Itvasa ha reconocido que estas actuaciones podrían costar más de un millón de euros, motivo por el que incluso contempla el cierre definitivo de la estación.

Ruiz ha responsabilizado políticamente de esta situación al Gobierno regional y al entonces consejero de Industria, Enrique Fernández, actual presidente de Hunosa, por haber mantenido la apuesta por Granda pese a las advertencias sobre la ubicación, los accesos y las condiciones del inmueble, según el PP.

"Fueron advertidos por vecinos, grupos políticos y técnicos de que no era buena idea comprar una ruina", ha reprochado Ruiz, quien ha cuestionado, también, la rapidez con la que se materializó la compraventa. Sobre esto último, ha reclamado que se aclaren las razones por las que se optó por ese emplazamiento.

Unido a ello, ha exigido al Ejecutivo autonómico que aclare qué solución plantea para garantizar el futuro del servicio de ITV en Gijón.

Según Ruiz, entre las posibilidades que se estudian figuran la rehabilitación de las instalaciones de Granda, la concentración de la actividad en Tremañes o una permuta de terrenos con el Ayuntamiento.

Respecto a esta última alternativa, ha advertido de las consecuencias que podría tener la utilización de la parcela municipal del Camino del Melón, donde actualmente se realizan prácticas y exámenes de conducción de motocicletas y vehículos profesionales, una cuestión que, según los 'populares', ya ha suscitado la preocupación de las autoescuelas.