El PP destaca que la reforma europea del carbono protege la cadena industrial del acero en Asturias

Archivo - Bandera de la Unión Europea frente al edificio del Parlamento Europeo en Bruselas - LAURIE DIEFFEMBACQ - Archivo

OVIEDO, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento Europeo ha aprobado su posición sobre la reforma del Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM), que amplía su aplicación a determinados productos transformados con un elevado contenido de acero. La eurodiputada asturiana del PP Susana Solís ha destacado la importancia de la medida para Asturias, donde las plantas de ArcelorMittal en Gijón y Avilés forman parte de un amplio tejido industrial vinculado a la siderurgia.

Solís ha señalado que la reforma permitirá extender la protección frente al coste del carbono a productos que incorporan acero ya transformado, como componentes de maquinaria, rodamientos o transformadores. A su juicio, esta medida contribuirá a evitar que la producción se desplace fuera de la Unión Europea y protegerá a las empresas que forman parte de la cadena de valor del acero.

"No podemos proteger el acero que sale de nuestras fábricas y dejar desprotegido todo lo que viene después. Eso no resuelve el problema, simplemente lo traslada al siguiente eslabón de la cadena", ha explicado.

Según el PP, la siderurgia sostiene en Asturias alrededor de 25.000 empleos directos e indirectos y representa cerca del 15% del PIB regional. La formación ha situado la reforma en un contexto de dificultades para el sector europeo, marcado por la sobrecapacidad mundial, la debilidad de la demanda y los elevados costes de producción.

Solís ha advertido, no obstante, de que la reforma no resuelve uno de los problemas planteados por la industria: el coste que soportan las empresas europeas cuando exportan a mercados donde sus competidores no afrontan una carga equivalente por sus emisiones.

"La Comisión tiene que poner una solución sobre la mesa", ha reclamado. La eurodiputada ha defendido además que las medidas de descarbonización tengan en cuenta las condiciones en las que opera actualmente la industria europea.