El PP está dispuesto a apoyar los créditos extraordinarios pero no "cualquiera"

Publicado 01/03/2018 14:26:09 CET

GIJÓN, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP en Asturias, Mercedes Fernández, ha confirmado este jueves la disposición de su partido a apoyar los créditos extraordinarios "pero no cualquiera", ha advertido en declaración a los medios de comunicación durante una visita al Instituto Oceanográfico de Gijón.

"La oferta la tienen y es veraz", ha insistido Fernández, quien ha llamado la atención sobre que todavía no les han presentado desde el Gobierno regional ningún documento. Dicho esto, ha recalcado que el presidente regional, Javier Fernández, es libre para tomar decisiones, o al menos eso quisiera el PP, según ella.

Asimismo, ha lamentado que pese a que no es obligado mantener la prórroga todo el año, el Principado dio "carpetazo" a la posibilidad de llegar a un acuerdo. Eso sí, aunque ha apuntado que no iba a pedir como hizo el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, de que el presidente nacional, Mariano Rajoy, convoque elecciones si no logar sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE), ha dicho querer conocer la posición del jefe del Ejecutivo regional.

En cuanto a la visita, ha destacado que el Instituto Oceanográfico de Gijón es un centro "de referencia mundial", que se construyó gracias al "empeño" del PP, según ella, y que está altamente especializado en placton marino. Ha advertido, en este sentido, de que hay proyectos investigación con financiación europea que pueden peligrar si no se aprueban los PGE. Ha apuntado, vinculado a ello, que en el caso del Principado la investigación está en un "limbo", al carecer de Plan de Ciencia aprobado.