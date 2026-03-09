El PP exige actuar en el paso a nivel de Posada y reclama a ADIF que cumpla el plan para eliminar los 36 de Llanes

El diputado del PP en la Junta General del Principado, Pedro de Rueda, acompañado del también diputado José Felgueres y de los concejales Aurora Aguilar, Juan Carlos Armas y Josín Amor. - PP

OVIEDO 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP en la Junta General del Principado, Pedro de Rueda, acompañado del también diputado José Felgueres y de los concejales Aurora Aguilar, Juan Carlos Armas y Josín Amor, ha reclamado este lunes al Gobierno regional que exija al Ministerio de Transportes y a ADIF que mantengan y ejecuten el compromiso adquirido en un plan para eliminar 36 pasos a nivel existentes en el concejo.

De Rueda ha recordado que en 2023 se anunció un acuerdo entre el Ayuntamiento de Llanes y ADIF para eliminar 36 cruces ferroviarios en todo el concejo, una iniciativa presentada como un proyecto real de mejora de la seguridad ferroviaria y vial en el municipio.

Sin embargo, el diputado popular advierte de que "existe preocupación por la posible retirada o paralización de algunas actuaciones previstas. El Ayuntamiento de Llanes ha cumplido con su parte. Se han elaborado y remitido los informes de expropiaciones necesarios para liberar los terrenos afectados. Ahora corresponde al Ministerio y a ADIF cumplir el compromiso adquirido y ejecutar todas las actuaciones previstas", señala.

El parlamentario popular subraya además que, resulta imprescindible reforzar de forma inmediata las medidas de seguridad existentes en el paso a nivel de Posada de Llanes, ya que según denuncian vecinos y usuarios de la vía los sistemas de señalización y protección presentan fallos con cierta frecuencia. "Estamos hablando de un paso a nivel situado en una carretera muy transitada que conecta el interior del Oriente de Asturias con la costa, por la que circulan cada día cientos de vehículos. Los fallos en los sistemas de seguridad generan una situación de preocupación entre conductores y vecinos que no puede seguir ignorándose por una mera cuestión de seguridad", afirma.

De Rueda destaca además que proyectos con una dificultad técnica similar sí están avanzando en otros lugares, lo que demuestra que este tipo de actuaciones pueden desarrollarse cuando existe voluntad administrativa. Como ejemplo, ha recordado el caso de Zalla, donde en agosto de 2025 ADIF adjudicó por 1,4 millones de euros la redacción del proyecto constructivo para la supresión de un paso a nivel, lo que significa que en estos momentos los ingenieros ya están elaborando los planos definitivos de la actuación. "Mientras en otros territorios los proyectos avanzan y pasan a fase técnica, en Asturias vemos cómo se cuestionan o se ralentizan compromisos que ya habían sido anunciados", lamenta.

Para el diputado del PP, la eliminación de los pasos a nivel no puede quedarse en anuncios, ya que se trata de actuaciones clave para la seguridad de vecinos, peatones y conductores, además de mejorar la movilidad en todo el concejo de Llanes.

Por ello, el PP exige al Gobierno de Asturias que inste con urgencia al Ministerio de Transportes y a ADIF que aclaren si mantienen el plan anunciado para eliminar los 36 pasos a nivel, además de adoptar de manera inmediata medidas para reforzar la seguridad mientras no se ejecute la obra definitiva.

Asimismo, De Rueda ha criticado la actitud del Gobierno del Principado y acusó al Ejecutivo de Adrián Barbón de no defender con suficiente firmeza los intereses de Asturias ante el Gobierno central. "Asturias no puede seguir acumulando proyectos ferroviarios anunciados pero que luego se retrasan, se diluyen o desaparecen. La resignación del Gobierno regional mientras vemos que muchas inversiones se ejecutan en otros territorios le convierte en cómplice del retraso de este y otros muchos proyectos que llevan décadas pendientes", concluye.