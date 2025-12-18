El PP exige al PSOE que deje de "castigar" a la España rural y garantice la telefonía móvil como servicio universal

Archivo - Caja de una fibra óptica - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El senador del PP por Asturias, José Manuel Rodríguez 'Lito', ha exigido al Gobierno central presidido por Pedro Sánchez que reforme de forma urgente la ley general de Telecomunicaciones con el fin de incluir la telefonía móvil dentro del servicio universal.

A través de una nota de prensa, el PP de Asturias ha informado que el senador ha presentado en el Senado una moción en ese sentido. "Es inaceptable que en 2025 aún existan localidades en muchas regiones de España, incluida Asturias, donde no se puede ni hacer una llamada ni conectarse a internet," censuró 'Lito'.

Ha añadido que mientras Sánchez y sus ministros se "llenan la boca" hablando de digitalización e igualdad, la realidad es que su política hacia el medio rural y para frenar la despoblación es "puro humo" y la "exclusión tecnológica" está condenando a los pueblos al abandono y al aislamiento.

En esta misma línea, Rodríguez ha insistido en que, pese a la revolución digital, el Gobierno del PSOE mantiene un modelo obsoleto que excluye la telefonía móvil del servicio universal "relegando a miles de municipios a una conectividad deficiente y sin acceso a servicios básicos como la telemedicina, la educación a distancia, la seguridad o el comercio electrónico".

A juicio del senador asturiano, esta situación condena a los ciudadanos que viven en zonas rurales y despobladas a una desconexión forzosa. "Estamos ante una brecha digital que no solo es técnica, sino también social, económica y territorial. La responsabilidad de esta situación es directamente del PSOE", sentenció.

El objetivo de la moción presentada en el Senado por José Manuel Rodríguez 'Lito' tiene como objetivo garantizar el acceso universal a la telefonía móvil, especialmente en el medio rural y en zonas despobladas, mediante la consideración de este servicio como un derecho básico, dotación presupuestaria para garantizar cobertura mínima en todo el territorio, la aplicación de obligaciones e incentivos a las operadoras para prestar servicio en zonas no rentables, y la puesta en marcha de planes de ayuda específicos para infraestructuras móviles en áreas sin viabilidad comercial.