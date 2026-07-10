El PP exige soluciones para el antiguo viaducto de la Concha de Artedo (Cudillero)

Los diputados del PP de Asturias Pedro de Rueda y Salomé Sánchez, y el presidente del PP de Cudillero, Felipe Fernández, bajo la infraestructura. - PP ASTURIAS

OVIEDO, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP de Asturias Pedro de Rueda ha criticado el "abandono" por parte de los gobiernos socialistas, tanto central como autonómico, del antiguo puente de la Concha de Artedo (Cudillero), cerrado al tráfico en 2013. Según ha denunciado el parlamentario, esta infraestructura se encuentra en una situación de deterioro que genera un "peligro evidente" para los vecinos del municipio, debido al desprendimiento de elementos metálicos.

De Rueda ha recordado que en septiembre de 2018 el entonces ministro de Fomento, José Luis Ábalos, declaró que su departamento estaba "estudiando una solución" para este viaducto que discurre por debajo del actual. Sin embargo, el diputado ha censurado que no se haya adoptado ninguna medida, calificando la situación como "uno de los ejemplos más flagrantes de cómo funciona el socialismo en España y en Asturias".

A su juicio, el puente estructuralmente podría reutilizarse para dar servicio al municipio como una carretera de un carril, tal y como se llegó a solicitar. Por el contrario, de no ser viable esta opción, De Rueda ha defendido que "lo lógico sería desmontarlo" para eliminar el impacto visual que produce en un lugar emblemático de la costa asturiana. "Pues ni una cosa ni la otra", ha lamentado.

De Rueda ha alertado de que, mientras la infraestructura continúa abandonada, las señales metálicas y las barandillas han comenzado a caerse y ha advertido del peligro de que cualquier persona pueda acceder a la parte superior del viaducto, a pesar de que el acceso se encuentra franqueado.

El parlamentario del PP ha insistido en que dejar desatendida esta infraestructura es la "foto fija del socialismo" en la comunidad y, de manera particular, en el occidente de Asturias, una zona que, según sus palabras, el Gobierno socialista ha dejado "absolutamente tirada".