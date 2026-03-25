PP y Foro abogan por "flexibilizar" la regla de gasto y la izquierda ve "razonable" la petición de suspensión de Barbón

Archivo - Hemiciclo de la Junta General del Principado de Asturias durante una jornada de debate parlamentario. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

PP y Foro han coincidido este miércoles en reclamar una flexibilización de la regla de gasto, aunque han criticado que la petición del presidente autonómico, Adrián Barbón al Gobierno central responda, a su juicio, a un intento de justificar la gestión del Ejecutivo autonómico.

El parlamentario del PP asturiano, Luis Venta, ha acusado al Gobierno autonómico de utilizar la regla de gasto como una "libre" para "salvar su inoperancia" ante los asturianos, en un contexto marcado por la incertidumbre económica derivada, entre otros factores, de la crisis internacional vinculada a la guerra en Irán, que "usan para tapar sus vergüenzas".

En este sentido, ha sostenido que el Gobierno autonómico liderado por el socialista ya imcumplió la regla de gasto en 2024 y "todo apunta casi al 100% que también va a incumplir la regla de gasto del año 2025". Venta ha defendido que recurre a este debate para "salvarse de presentar un nuevo plan económico financiero" y "no está a paliar los efectos de la crisis de Irán, sino al relato fácil".

Venta ha defendido la necesidad de relajar la regla de gasto para dar una respuesta ágil a familias, autónomos y empresas ante la coyuntura económica, si bien ha insistido en reprochar al jefe del Ejecutivo asturiano que utilice esta cuestión como "una libre".

El diputado 'popular' ha recordado las medidas anunciadas por el presidente del PP asturiano y portavoz parlamentario, Álvaro Queipo, orientadas a reforzar la liquidez empresarial, el mantenimiento del empleo y el apoyo al tejido productivo, al tiempo que ha defendido actuaciones como avales públicos o medidas fiscales, frente a lo que considera "declaraciones vacías" del Ejecutivo.

El PP plantea también la deflactación del IRPF en los primeros tramos y la reducción de determinadas cargas fiscales autonómicas, al considerar que aliviarían la presión sobre los contribuyentes en el contexto inflacionista.

Por su parte, desde Foro Asturias, su portavoz Adrián Pumares también ha mostrado su apoyo a la flexibilización de la regla de gasto. Considera que Barbón tiene motivos para solicitar la suspensión, ya que cree que "no se está calculando de una manera adecuada".

Pumares ha defendido la necesidad de flexibilizar la regla de gasto, especialmente en el ámbito municipal, al considerar que los ayuntamientos afrontan "estrecheces muchas veces artificiales" y asumen competencias que no les son propias. El parlamentario de Foro ha cuestionado el método actual de cálculo, que, a su juicio, no se ajusta adecuadamente a la realidad de las administraciones.

El diputado de Foro ha apuntado que el debate debe ir más allá y ha planteado la necesidad de evitar que se "premie" a aquellas comunidades autónomas "más incumplidoras".

"El Gobierno de Asturias, la administración pública ha sido siempre cumplidora, ha sido ortodoxa en la evolución del gasto público; mientras que en otras comunidades autónomas que no han sido tanto, se les ha premiado, por ejemplo, acudiendo a determinados fondos de liquidez autonómica que luego fueron condonados".

PETICIÓN "RAZONABLE"

La portavoz parlamentaria socialista, Dolores Carcedo, ha subrayado que "para que el presupuesto pueda tener toda su capacidad al servicio de los asturianos y minimizar los efectos de esta crisis" es necesario solicitar la suspensión de la regla de gasto.

Para el portavoz de Convocatoria por Asturias-IU, Xabel Vegas, también es "razonable" la petición de suspensión de la regla de gasto. Ha señalado que ya antes del actual escenario bélico dicha flexibilización era necesaria y ha abogado por que los socios que sustentan el Gobierno avancen en negociar en medidas adicionales que "permitan blindar a los asturianos y las asturianas de las consecuencias de una guerra injusta e ilegal".

Vegas se ha referido a medidas "serias" de apoyo al consumo, la vivienda y la protección social para las que considera que aún "hay margen", sin concretar de qué medidas se tratan.

"Estamos de acuerdo con la petición del Gobierno, con la adhesión de los diferentes alcaldes y alcaldesas y con que se ponga en marcha", ha opinado la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé.