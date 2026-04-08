PP y Foro retiran la petición de Pleno extraordinario ante la negativa de Barbón (PSOE) a comparecer en la Junta General

El presidente del Principado, Adrián Barbón, en rueda de prensa este miércoles. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

PP, Foro y Vox han criticado este miércoles al presidente del Principado, Adrián Barbón, por "negarse" a comparecer en un Pleno extraordinario para dar explicaciones sobre lo ocurrido en la mina de Cerredo (Degaña) y el reciente informe de la Inspección General de Servicio. Los grupos solicitantes --PP y Foro-- han retirado su petición al estar este solicitado específicamente para la comparecencia del jefe del Ejecutivo, quien "está utilizando al consejero Borja Sánchez como escudo". Han retitado la solicitud al no querer intervenir directamente el presidente.

El diputado del PP de Asturias Luis Venta y los portavoces parlamentarios de Foro y Vox, Adrián Pumares, y Carolina López, respectivamente, han cargado contra el presidente socialista, acusándole de "bunkerizarse" y eludir su responsabilidad. "No da explicaciones donde tiene que darlas un dirigente responsable, que es en la Junta General ante todos los grupos políticos y ante los asturianos", ha remarcado Venta en una rueda de prensa.

El diputado 'popular' ha denunciado que el Ejecutivo autonómico está intentando "bajar el telón" para evitar que se conozcan las responsabilidades políticas de lo ocurrido en Cerredo. Según Venta, Barbón "se esconde" y "se bunkeriza en el palacio presidencial" para no aclarar las cuestiones relativas a la "inacción y el caos" reflejados en un informe que ha calificado de "demoledor".

Venta ha asegurado que existe una "auténtica trama" cuyo objetivo final era el "enriquecimiento ilícito e ilegal" mediante la extracción de carbón fuera de la normativa . En este sentido, ha acusado al Gobierno de inventar "nuevas figuras", haciendo referencia al Proyecto de Investigación Complementaria (PIC), para la extracción y de suprimir los servicios de inspección y control.

"Los infractores tenían cómplices en la propia consejería", ha aseverado, citando los nombres de responsables como Enrique Fernández, Nieves Roqueñí o Belarmina Díaz.

Para el portavoz parlamentario de Foro y diputado del Grupo Mixto, Adrián Pumares, la actitud de Barbón es "verdaderamente decepcionante". "Pretendía mandar al consejero de Ciencia, Industria y Empleo que además, en los momentos en los que se produjo el accidente de Cerredo, no tenían ni siquiera las competencias en materia de minería. La pregunta que yo me hago es por qué tiene miedo a comparecer en el Parlamento", ha destacado.

Por su parte, Carolina López (Vox) ha tildado de "irresponsabilidad absoluta" la actitud del presidente y ha solicitado su dimisión. López ha criticado que Barbón haya pretendido enviar al consejero de Ciencia como "escudo" en su lugar.

Para la portavoz de Vox el informe de la inspección revela un "patrón de descontrol absoluto" en el que se avisaba a las empresas antes de las inspecciones y se vulneraba la confidencialidad de los denunciantes. "Adrián Barbón pudo haber sabido lo que ocurría y no hizo nada, o pudo haberlo desconocido, pero en ambos casos no cumple con sus responsabilidades", ha sentenciado.

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN

PP y Vox han coincidido también en denunciar el "bloqueo" de la izquierda en la Comisión de Investigación del accidente. Luis Venta ha explicado que el PP ha solicitado reabrir el plazo de comparecencias para que los redactores y firmantes del informe den explicaciones, algo a lo que los grupos que sustentan al Gobierno --PSOE e IU-Convocatoria-- y la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé se han opuesto en la Mesa de la comisión.

"La izquierda no quería crear la comisión, la izquierda quería controlar la comisión y la izquierda quiere dar carpetazo para, cuanto primero, acabar con este bochorno que ha sido este accidente, por desgracia, y para este bochorno de gestión política y gestión administrativa", ha criticado.

Venta ha precisado que, al no haber impedimento reglamentario, la decisión final recaerá en el voto de los diez diputados que componen la comisión que se celebrará el próximo lunes a las 09.30 horas.

"Si Adrián Barbón quiere depurar responsabilidades, ¿cómo es que se niegan a que comparezcan y den explicaciones quienes han redactado y firmado el informe de la Inspección General de Servicios?", ha añadido Carolina López (Vox).

DICTAMEN

La diputada del Grupo Mixto y presidenta de la Comisión de Investigación de Cerredo, Covadonga Tomé, ha asegurado que el dictamen estará "en tiempo y forma, sin ningun tipo de concesión".

"Desde que llegué a la política institucional, nunca pensé que iba a pasar días de tanta decepción, de tanto dolor y de tanta vergüenza ajena como estoy pasando estos días", ha señalado Tomé, quien se ha mostrado especialmente crítica tanto con el PSOE como con el PP.

Por un lado, ha reprochado a los socialistas haber puesto "pegas" a la comisión desde el inicio. Tomé ha recordado que de no haberse constituido la comisión, el informe de la Inspección General de Servicios "probablemente no habría llegado" y la situación se habría tratado de cerrar "de una manera bien diferente", limitándose previsiblemente al cese de responsables, a informes y "poco más". Al PP, también a Foro, les ha acusado de tratar de "dilatar los tiempos" y de "jugar al mayor desgaste posible" al Gobierno asturiano para "sacar rédito electoral".

"Más allá de comparecer hoy ante la prensa, probablemente debería estar haciendo ya ese listado de personas que tendrán que asumir una responsabilidad", ha concluido refiriéndose al presidente socialista.

El portavoz de Convocatoria, Xabel Vegas, ha insistido en que se está elaborando el dictamen y cree que "sería una mala decisión señalar a los funcionarios de la Dirección General de Minas". "Hay que tomar decisiones operativas sobre esta Dirección General, pero creo que sería una mala idea apuntar a los funcionarios", ha remarcado.

SERVICIO SEGURIDAD MINERA

Todos los grupos parlamentarios ven con buenos que se recupere el Servicio de Seguridad Minera, tras el anuncio realizado este mediodía por el presidente del Principado.

"Se había suspendido un servicio que nadie más estaba de acuerdo que el Gobierno de Barbón", ha apuntado Venta. Para Pumares, Barbón es el único responsable del "desmantelamiento". "Decreto tras decreto, desde su llegada a la Presidencia, se dedicó a desmantelar el servicio, y ahora dice que lo va a recuperar", ha añadido.

Vox ha exigido "hechos" y "no palabras". "Cuando ocurre algo o cuando salen informes que ponen en tela de juicio su gestión, es cuando dice que va a actuar, pero luego nunca actúa", ha afirmado López.