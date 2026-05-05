PP Gijón acusa a Zapico de 'sectarismo' por la retirada del Monumento Héroes del Simancas

Archivo - Monumento a los Héroes del Simancas, en el colegio de la Inmaculada de Gijón. - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Gijón, Andrés Ruiz, ha criticado este martes el anuncio del consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Sociales, Ovidio Zapico, de firmar la resolución para la eliminación del monumento Héroes del Simancas, ubicado en el edificio del colegio de La Inmaculada de Gijón.

Según una nota de prensa del PP, se trata de una decisión contraria al sentir mayoritario de la ciudad que, a su juicio, lo que quiere es conservar sus elementos patrimoniales principales y también que se abra una senda de concordia "frente al revisionismo de la izquierda", ha remarcado.

"Nos parece que el consejero Zapico lo único que quiere es utilizar su sectarismo ideológico para meter piqueta en el colegio de la Inmaculada y así dar algo a aquellos que practican el anticlericalismo más rancio", ha agregado.

"Utilizar las leyes de la mal llamada 'memoria democrática' para fomentar el revanchismo y el anticlericalismo más bajo es hacer un uso pernicioso de una legislación que a día de hoy sólo sirve para que consejeros del ala más extrema de la izquierda radical traten de contentar a su público", ha insistido.

Ruiz, al tiempo, ha expresado la oposición de su partido a esta decisión "arbitraria y sectaria de un consejero que está ahí sólo y exclusivamente porque Barbón así lo ha deseado", ha recalcado.