PP Gijón advierte de 'engaño electoral' del PSOE por el tráfico de mercancías peligrosas en El Musel

Archivo - El presidente del PP de Gijón y diputado regional en la Junta General del Principado de Asturias, Andrés Ruiz. - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP en Gijón y diputado en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA), Andrés Ruiz, ha tildado de "bochornoso" que, a algo menos de un año de las próximas elecciones municipales y autonómicas, el PSOE intente volver a "engañar" a los gijoneses, al aprobar una Resolución que desvía el tráfico de mercancías peligrosas de la avenida de Príncipe de Asturias al túnel de Aboño en el acceso al puerto gijonés de El Musel.

"Ahora nos venden como un éxito que se vaya a hacer un pinchazo previo a la llegada a El Empalme y que el Gobierno haya incluido en el RIMP la carretera de Aboño", ha reprochado Ruiz, a través de unas declaraciones remitidas por el PP.

Para el dirigente local 'popular', ninguna de estas dos cuestiones arreglará el problema principal de los accesos al puerto de El Musel. Ruiz ha incidido en que su vial principal de acceso es una avenida que transcurre por el corazón de una zona donde viven decenas de miles de personas.

"Tristemente, parece que tanto el consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, como la delegada de Sánchez en Asturias, Adriana Lastra, están satisfechos con su gestión sobre los accesos al puerto de El Musel", ha apuntado.

Ruiz, que se ha referido al fallido vial de Jove, cuya licitación a las puertas de las elecciones pasadas fue posteriormente desistida, y ha insistido en que las necesidades de los accesos al puerto son muy claras y están relatadas en el protocolo de accesos, que ya tiene más de dos décadas desde su firma.

"Mientras tanto, el vial soterrado ha pasado a la historia de las grandes mentiras socialistas con nuestra sociedad y el desdoblamiento de la GJ-10 ha caído en una parálisis absoluta que nadie sabe cuándo va a acabar", ha remarcado.

El presidente del PP gijonés ha recalcado que, tres años después, el gran legado para Gijón de Calvo y Lastra será sortear una rotonda e incluir en el RIMP la carretera de Aboño.

Al tiempo, ha recordado que más de 1.000 camiones seguirán pasando cada día por la avenida de Príncipe de Asturias, así como que este vial no podrá ser cedido por ser un acceso portuario principal y que la falta de desdoblamiento del tramo Lloreda-Veriña hará, a su juicio, que persistan los embotellamientos en el entorno.