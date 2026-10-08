El PP habla de escasez de recursos en la seguridad alimentaria y el Principado le acusa de crear alarmismo

Miguel Ángel Prieto - WEB DE LA JGPA

OVIEDO 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PP en la Junta General del Principado de Asturias Pilar Fernández Pardo se ha referido este jueves a la falta de recursos que se destinan en el Principado a hacer cumplir la legislación en materia de seguridad alimentaria. Ha sido en una comisión parlamentaria en la que ha comparecido el director general de Salud Pública y Atención a la Salud Mental, Miguel Ángel Prieto, responsable de esa materia.

Prieto, que ha admitido que la situación es mejorable y que se está trabajando en incrementar los recursos, ha lamentado que el PP genere alarmismo con esta materia.

Ese comentario ha molestado a la diputada del PP, quien ha dicho que el alarmismo surge cuando la Administración no está cumpliendo con lo que debería hacer. "No me acuse a mí", ha señalado.

Según Fernández Pardo, hacen falta más profesionales en Asturias para hacer los correspondientes análisis y detecciones en eventos como venta ambulante o tatuajes, que se celebran, por ejemplo, los fines de semana en diferentes puntos de la geografía asturiana. "Estamos hablando de seguridad alimentaria, no de cualquier cosa. Tienen que saberlo los asturianos", ha advertido Pardo.

En su exposición inicial, Prieto ha explicado que en el último año se realizaron más de 7.000 visitas de control oficial de seguridad alimentaria a establecimientos.

"Se ha trabajado en 129 alertas alimentarias. Se han realizado más de 40 intervenciones cautelares sobre alimentos y suspensiones cautelares de actividad. Asimismo, se han finalizado 345 expedientes sancionadores y se han tramitado 189 denuncias", ha añadido el dirigente asturiano.