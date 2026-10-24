El PP insiste en que no negociará presupuestos con el Principado si no retira la ley de vivienda

Álvaro Queipo - PP DE ASTURIAS

OVIEDO 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Asturias, Álvaro Queipo, afirmó este sábado que la reunión mantenida esta semana con el Gobierno de Asturias sobre los Presupuestos del Principado de Asturias para 2027 se celebró sin que el Ejecutivo autonómico facilitase datos ni avanzase sus propuestas.

"Es muy difícil hablar de unos presupuestos que no te presentan o sobre los que no tienes datos. Por eso, hemos trasladado al Gobierno una cuestión que consideramos fundamental, porque es lo que preocupa ahora mismo a la gran mayoría de los asturianos: el acceso a la vivienda. Desde 2019, su precio se ha incrementado un 50% y Asturias es la comunidad autónoma donde más ha crecido en el último año. Ante esta situación, creemos que es importante no seguir cometiendo errores ni recorriendo el camino en sentido contrario," señaló.

En este contexto, el líder de los 'populares' asturianos advirtió de que la nueva ley de vivienda del Principado de Asturias "va en contra de las soluciones. Lo que Asturias necesita es que haya más vivienda a disposición y que eso ayude a bajar el precio de la vivienda. Lo que esta ley hace es no solamente no facilitar que haya más vivienda, sino además retirar vivienda del mercado, justo lo contrario de lo que Asturias necesita."

En este sentido, Álvaro Queipo afirmó que lo que han planteado al Gobierno es que, si quiere sentarse a negociar con el PP, es necesario que reconozca cuál es el camino que tiene que recorrer Asturias, que es el contrario del que marca esa ley. "A partir de ahí podemos hablar de presupuestos, pero nosotros no podemos comprometer nuestro voto unos presupuestos que van a servir de sustento a una ley que es muy perjudicial para Asturias y para el futuro de la vivienda en Asturias", ha insistido.

Queipo afirmó que "es una línea absolutamente inamovible", y aseguró que "si el Gobierno no retira la ley de vivienda no podemos sentarnos a negociar ningún presupuesto que dé sustento y amparo a esas políticas, porque son absolutamente erróneas y estamos hablando del problema que más preocupa a los asturianos y que ahora mismo es uno de los que debería estar preocupándonos a todos los partidos políticos."

Álvaro Queipo señaló que desconoce la posible fecha de aprobación de la ley de vivienda, pero ha apuntado que "lleva meses paralizada en la Junta General por falta de acuerdo entre los grupos parlamentarios".

"Parece que ahora in extremis van a ceder ante algunas peticiones extremas de la diputada Covadonga Tomé para sacarla adelante. Entiendo que querrán venderlo como un éxito de cara a la campaña electoral. Me parece que es toda una manera de manejar el Parlamento y los intereses de Asturias de una manera absolutamente vergonzosa y que, por supuesto, no beneficia en nada a ningún asturiano," ha criticado.