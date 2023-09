El PP lamenta que los asturianos tengan que pagar el gobierno "mastodóntico" de Barbón

OVIEDO, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA), José Cuervas-Mons, ha cargado este lunes contra la estructura del nuevo gobierno asturiano, presidido por el socialista Adrián Barbón. "Vamos a tener un gobierno mastodóntico, más caro y que vamos a pagar todos los asturianos", ha criticado.

Cuervas-Mons se ha pronunciado en estos términos en el turno de fijación de posición en la comisión en la que expuso sus objetivos de legislaturas la vicepresidenta y consejera de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo, la socialista Gimena Llamedo.

Según el diputado 'popular', que se ha quejado de la falta de concreción de Llamedo en sus respuestas, el tamaño del gobierno asturiano ha sido aumentado "innecesariamente". Para Cuervas-Mons, ese incremento responde a la entrada en el Gobierno de IU.

"Nosotros pensamos que esos cambios en muchos casos no obedecen más que a un reparto de poder entre ustedes y sus socios de IU que tienen como ultimo objetivo un reparto de puestos y de sueldos. No esta pensado para resolver los problemas de Asturias sino en sus acuerdos políticos con IU y en el reparto interno de poder", ha lamentado.

También ha criticado Cuervas-Mons que Asturias se haya quedado sin consejería de Cultura, al ser un área que depende directamente de Presidencia del Gobierno. Ha sido en presencia de la viceconsejería de Cultura y Deporte, Vanessa Gutiérrez, que ha estado en la comparecencia de Llamedo.

Al del PP no le sirve el argumento del Gobierno de que al depender de Barbón directamente se le da al área más importancia. "¿Es que Igualdad o Reto Demográfico que antes dependían directamente de Barbón y ahora no ya no son importantes?", se ha preguntado.

Además, ha criticado que en materia de cultura se dé un peso "casi exclusivo" a la materia lingüística, en relación al asturiano y al eo-naviego. "Nos temeos que quieran imponer una cooficialidad de facto, o por la puerta de atrás, con esta nueva estructura", ha advertido el del PP, quien considera que esa materia parece más un "negocio de futuro" para algunas personas instaladas en esa actividad.

El diputado de Foro Asturias, Adrián Pumares, que intervino en el turno de fijación por el Grupo Mixto (en el que está con Covadonga Tomé, de Podemos), consideró "un error" que algo tan importante como la cultura se haya quedado en una simple viceconsejería.

Además, ha dicho que esa circunstancia es aún peor en un momento en el que existe una "ola reaccionaria" que va a intentar "atacar y menospreciar" a la cultura asturiana.

La portavoz de Vox, Carolina López, ha dicho que la comparecencia de Llamedo no ha sido más que "márketing" que luego se "quedará en nada", una práctica que ha atribuido a los diferentes gobiernos socialistas.

López ha cargado contra los "fracasos" del PSOE a la hora de afrontar problemas como el reto demográfico o las necesidades del suroccidente asturiano.

La diputada de Vox ha cargado además contra el Gobierno asturiano por no escuchar las peticiones de cambio en el modelo fiscal que vienen realizando autónomos, empresarios y pequeñs empresas.

También ha coincidido López con el PP en que la estructura del gobierno asturiano es "mastodóntica" y ha revelado que existen 20 altos cargos más que en la legislatura anterior.

Llamedo encontró apoyos en las intervenciones de los dos grupos que están en el gobierno asturiano, PSOE e IU. El portavoz de IU, Xabel Vegas, reiteró que su formación será un socio "fiable" y mostró su respaldo a la Vicepresidenta.

Mientras, desde el PSOE intervino Lidia Fernández, quien insistió en tender la mano al resto de grupos para alcanzar consensos y "avanzar" en unas políticas que tienen un componente "transversal". Además, según explicó Fernández, el área de Cultura goza ahora de más importancia al depender directamente del Presidente del Gobierno.