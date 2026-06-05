El PP pide a Educación dotar de auxiliar educador a los mellizos con TEA para matricularse en el Colegio Santa Bárbara

La diputada del PP, Gloria García, con los padres de los mellizos. - PP

OVIEDO 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PP, Gloria García, ha exigido este viernes a la consejería de Educación que "dote de una auxiliar educativo, a los dos hermanos mellizos, Alejandro y Valeria, diagnosticados con TEA, para que puedan matricularse en el Colegio Santa Bárbara de Lugones, a cincuenta metros de su domicilio.

"Pedimos que se les dote de una auxiliar educativo de modo que puedan empezar el curso y su escolarización en unas condiciones óptimas para ellos, porque de lo contrario los padres se pueden ver abocados a no escolarizar a sus hijos en educación infantil con los perjuicios no sólo para la conciliación de los padres, sino para el bienestar de los hijos", dijo García.

El padre de los pequeños, Alejandro Villa ha explicado que primeras les habían comunicado que los niños serúian admitidos en en ese centro, pero después alegaron la supuesta necesidad de un auxiliar para el control de pañales para adudicarles plaza en el colegio de La Ería.

"Nos ponen la excusa del pañal, son niños TEA, pero no es un TEA severo. Los niños compaginan con otros niños muy bien en la escuela infantil y solo queremos eso, que no nos pongan la excusa del pañal. Yo creo que tienen el derecho de tener un auxiliar, y más, estamos a 50 metros, no nos podemos desplazar dos kilómetros y cambiar las rutinas de los niños. Yo creo que eso es un inconveniente en vez de favorecerlos", indica el progenitor.