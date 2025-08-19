El PP pide que se ejecute como "gasto de emergencia" la compra de forraje a ganaderos afectados por el fuego

OVIEDO 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El diputado responsable de Medio Rural del PP de Asturias, Luis Venta, ha instado este martes al Gobierno regional del socialista Adrián Barbón a que "ejecute como gasto de emergencia, de manera inmediata, la compra de forraje a los ganaderos que han tenido que bajar a los pastos bajos a sus animales huyendo de los montes en llamas o quemados durante los últimos y los próximos días".

Venta ha explicado que los animales que han tenido que dejar el puerto "tendrán que alimentarse ahora con el forraje acumulado para el invierno, mermando o incluso acabando así con las reservas que el ganadero había acopiado para la temporada invernal durante los meses de verano".

El parlamentario popular considera que "la delicada situación que vive el sector primario como consecuencia de los incendios no puede verse agravada por la falta de apoyo institucional", y considera que el Ejecutivo de Adrián Barbón "debe tener en cuenta la fuerza mayor que supone el escenario actual".

Luis Venta propone que "al mismo tiempo que la Consejería de Medio Rural reciba la petición de cada ganadero, de forma individual, para explicar los casos de la extracción obligada de pastos comunales -y así poder cumplir con los compromisos de ayudas de la PAC-, se tramite esta ayuda complementaria teniendo en cuenta el número de animales y el momento exacto en el que tuvieron que rescatar de las llamas o del terreno quemado a los animales".

Lo que pretende el diputado es "ofrecer ayudas ágiles, eficientes y generosas que garanticen la tranquilidad a los ganaderos de que recibirán el apoyo necesario, tanto económico como administrativo".

"Mientras una parte de la sociedad más radical pretende quitar las ayudas a los ganaderos, mientras los afines y socios del Gobierno de Adrián Barbón y el presidente de España, Pedro Sánchez, pretenden retirar el apoyo económico a los ganaderos que más luchan contra el fuego, nosotros proponemos facilitarles la vida, apostar por el sector primario y reducir las trabas burocráticas y cotidianas para garantizar un futuro que le niegan de forma reiterada", ha zanjado Venta.