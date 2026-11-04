El PP pide a la Inspección General de Servicios que investigue la compra de la parcela de la ITV de Granda (Gijón)

Estación de Itvasa, en una imagen de archivo - EUROPA PRESS

OVIEDO 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular presentará una denuncia ante la Inspección General de Servicios del Principado de Asturias para que investigue la compra de la parcela de la ITV de Granda, en Gijón, las circunstancias que rodearon la operación y los gastos derivados de la adquisición y puesta en funcionamiento de unas instalaciones que permanecen cerradas desde el pasado mes de mayo.

Así lo ha anunciado este martes el el presidente del PP de Gijón y diputado autonómico, Andrés Ruiz, durante su intervención en una comisión parlamentaria, tras preguntarle por este asunto al consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Gobierno asturiano, el socialista Borja Sánchez.

Según Ruiz la operación supuso un "considerable despilfarro" de dinero público pese a las reiteradas advertencias sobre la falta de idoneidad del emplazamiento elegido. La denuncia solicitará que se investiguen la legalidad de la compraventa, el cumplimiento de los procedimientos administrativos y la posible existencia de negligencias en todo el proceso, así como las circunstancias y los gastos que se han ido sucediendo desde la adquisición del inmueble.

El diputado del PP ha recordado que la empresa pública Itvasa destinó 900.000 euros a la adquisición de la parcela y la nave, a los que se añadieron 460.000 euros presupuestados para su adecuación y otros 253.000 euros para el suministro, instalación y puesta en marcha de los equipos de inspección. En conjunto, más de 1,6 millones de euros de inversión inicial, a los que habría que sumar otros gastos.

Pese a las críticas del PP, el consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Gobierno asturiano, Borja Sánchez, que ha recordado que la decisión de adquirir esa parcela fue del consejo de administración de Itvasa al que él no pertenecía, buscaba agilizar el servicio en un momento complicado por las listas de espera que se producían.

"No creo que estemos hablando de un mal uso de los recursos públicos", ha sostenido, recordando la coyuntura que impulsó a buscar una parcela en la que podía activarse en cuestión de meses la estación, dado que ya había una nave construida.

A partir de ahora y de cara al futuro, Sánchez ha dicho que las decisiones sobre la parcela de Granda han de tomarse desde un punto de vista técnico y económico, así como de sostenibilidad financiera de Itvasa. El dirigente asturiano ha dicho ya que existe una estimación sobre la reparación de la estación de Granda, que supondría un mínimo de un millón de euros.