El PP pide al ministro Puente "menos tuits y más apoyo a los aeropuertos regionales"

SANTANDER/OVIEDO, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado autonómico del PP y portavoz de Turismo, Alejandro Liz, ha pedido este jueves al ministro de Transportes, Óscar Puente, "menos tuits y más apoyo a los aeropuertos regionales", después de que ayer la aerolínea Ryanair haya confirmado que finalmente recortará en 1,2 millones los asientos para la temporada de verano 2026. El popular también ha lamentado que "el afán recaudatorio de Sánchez perjudique la competitividad de los pequeños aeropuertos".

Para Liz, "la huida hacia delante de los socialistas cántabros al tratar de culpar al Gobierno de Cantabria de la pérdida de rutas se ha caído después de conocer que el aeropuerto de Asturias, región gobernada por el PSOE, es el más perjudicado. Queda demostrado que el único responsable de que Ryanair esté abandonado los pequeños aeropuertos es la política tarifaria de AENA".

Además, ha subrayado que el PP ya advirtió de que esta "trifulca" entre el Gobierno de Sánchez y la compañía aérea era "crónica de una muerte anunciada" y que "los más perjudicados seríamos las regiones con aeropuertos pequeños como es el caso Cantabria, que nos hemos quedado sin los vuelos a Roma, Milán y Viena, mientras que en los grandes aeropuertos la compañía ya ha anunciado que aumentará en 600.000 el número de plazas".

"Con esta pelea no gana nadie porque lo único que está consiguiendo el Gobierno del PSOE es aislar a las regiones, que los usuarios tengan que comprar billetes más caros y dañar la economía", ha lamentado el portavoz popular.

Liz ha recordado la iniciativa del Grupo Popular por la que el Parlamento de Cantabria se pronunció a favor, con la abstención del PSOE, de que el Gobierno de Cantabria inste a AENA a modificar de forma inmediata la estructura de tasas aeroportuarias con el fin de hacer más competitivos los aeropuertos regionales.

"Una vez más nos hemos encontrado con un PSOE cántabro que prefiere aplaudir las decisiones de su jefe de Madrid aunque con ello se lleve por delante la conectividad de la región. Está claro que los intereses de Cantabria y los de Sánchez son incompatibles. Mientras él y Begoña viajan en Falcon, a los cántabros nos deja sin rutas", ha dicho Liz.

RÁPIDA RESPUESTA DEL GOBIERNO DEL PP

El portavoz en Turismo ha destacado el "importante compromiso, esfuerzo y gestión" que está llevando a cabo el Gobierno del PP para "impedir este nuevo atropello de Sánchez a nuestra región y que los cántabros seamos los paganos de su desgobierno" y ha recordado que el Ejecutivo regional ya ha anunciado tres nuevos destinos para el próximo verano: Sofía, Almería y Lanzarote.

Por último, Liz ha recordado que, tal y como ha confirmado el propio consejero Media, se están manteniendo contactos habituales con compañías que operan en la región y fuera para recuperar a la mayor brevedad las conexiones con Roma, Milán y Viena.