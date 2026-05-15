El PP pide al Principado más inversión para preservar y divulgar el Prerrománico

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, y el vicesecretario nacional de Educación e Igualdad, Jaime de los Santos. - PP ASTURIAS

OVIEDO 15 May. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario nacional de Educación e Igualdad del Partido Popular y diputado en la Asamblea de Madrid, el historiador Jaime de los Santos, ha reivindicado este viernes en Oviedo el valor "absolutamente único" del Prerrománico asturiano, calificándolo como uno de los ejemplos más destacados de la historia universal del arte, y ha instado al Principado a mantener una inversión "suficiente" para continuar descubriendo el pasado histórico de la región.

En una atención a los medios durante su visita a Oviedo, ha agradecido al presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, y al alcalde de la ciudad, Alfredo Canteli, la oportunidad de visitar unos monumentos que ha definido como un "regalo" para España y Europa. "Es una suerte que en España tengamos algunos de los edificios más interesantes de toda Europa, de un tiempo en el que se construía poco y, sin embargo, aquí en el reino de Asturias se hacía muy bien", ha señalado.

El dirigente del PP ha puesto como ejemplo Santa María del Naranco, destacando que se trata de uno de los primeros palacios que se conservan construidos completamente en piedra. Tras observar las colas de visitantes en este monumento y en San Miguel de Lillo, De los Santos ha instado al Gobierno del Principado a trasladar este patrimonio al resto del mundo y a mantener una inversión "suficiente" para continuar con las excavaciones arqueológicas que permitan seguir descubriendo el pasado histórico de la región.

De los Santos ha defendido la importancia de cuidar el ámbito cultural, afirmando que "sin cultura no seríamos una sociedad justa", ya que es el elemento que diferencia a los seres humanos del resto de seres vivos. Asimismo, ha elogiado la labor del exconcejal de Cultura y actual diputado autonómico, José Luis Costillas, por traer la "modernidad" a una capital que considera "imprescindible" para entender la cultura en España.

Durante el encuentro, De los Santos ha apuntado que ha sido obsequiado con un ejemplar de 'La Regenta'. El diputado ha subrayado que este tipo de obras y la historia de Oviedo y el Principado son elementos que España debe "exportar" y de los que los ciudadanos deben sentirse "mucho más que orgullosos".