El PP pide al Principado que rectifique el proyecto del siguiente tramo de la carretera de los Puertos de Marabio

El PP reclama al Gobierno de Asturias que no repita en el siguiente tramo de los Puertos de Marabio los errores de la obra recién terminada. - PP

OVIEDO 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional del PP y portavoz de Infraestructuras, Movilidad y Transporte, Pedro de Rueda, ha reclamado este martes al Gobierno de Asturias que rectifique el planteamiento previsto para el siguiente tramo de la carretera de los Puertos de Marabio, en Teverga, aprovechando que el proyecto continúa en fase de redacción.

De Rueda ha cuestionado la solución ejecutada en el tramo entre Villabre y los Puertos, cuya ejecución ha dado por concluida la Consejería de Movilidad, y ha señalado que los arcenes "siguen siendo cortos" y que permanece una franja de tierra entre el borde del firme y el talud que, a su juicio, no ofrece suficiente margen de seguridad ni garantías frente a las filtraciones de agua.

"Todavía están a tiempo. Un proyecto que está en fase de redacción puede incorporar una sección completa antes de salir a licitación", ha afirmado el diputado, quien ha advertido de que repetir la misma solución en el siguiente tramo podría obligar a acometer nuevas actuaciones posteriormente.

Asimismo, ha criticado el modelo de conservación del Principado y ha defendido que la vía requiere actuaciones duraderas, al tratarse de una carretera con tráfico pesado, ganadero y turístico.

"Los vecinos de Teverga no piden un lavado de cara, piden una carretera segura y duradera", ha señalado De Rueda, quien ha reclamado al Ejecutivo autonómico que rectifique mientras el proyecto del siguiente tramo permanece en redacción.

El diputado ha anunciado además que el Grupo Parlamentario Popular registrará iniciativas en la Junta General para conocer los criterios técnicos que han determinado la solución adoptada y las garantías previstas para la siguiente fase.