El PP pide resolver la escolarización de 31 alumnos con necesidades especiales antes del inicio del curso

La diputada del PP en la Junta General del Principado Gloria García - PP

OVIEDO, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PP en la Junta General del Principado Gloria García ha criticado este martes que, a pocas semanas del inicio del curso escolar, unas 31 familias asturianas con hijos con necesidades educativas especiales siguen sin conocer el centro en el que serán escolarizados.

En declaraciones realizadas frente al Colegio Público de Educación Especial de Latores, en Oviedo, García ha calificado esta situación de "inadmisible" y ha acusado a la Consejería de Educación de mantener a estas familias en una "inaceptable incertidumbre".

La parlamentaria 'popular' también ha denunciado el caso de un alumno escolarizado en el Colegio de Educación Especial de Latores al que, según ha explicado, se le comunicó un cambio de centro al comenzar la etapa de Transición a la Vida Adulta y cuya familia recibió posteriormente la comunicación verbal de que se trataba de un error.

Ante esta situación, el PP ha reclamado a la Consejería que comunique "sin más demora" el centro educativo asignado a las familias afectadas y que revoque "de manera inmediata y por escrito" la decisión de traslado de ese alumno, al tiempo que ha pedido al Gobierno asturiano que abandone los "discursos triunfalistas" sobre inclusión educativa.