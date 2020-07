El PP presenta a Barbón un decálogo con medidas para que Asturias "no se cierre" en 2020

OVIEDO, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Popular en la Junta General ha presentado este miércoles un decálogo de medidas para evitar que Asturias "se cierre" en 2020 por las consecuencias económicas de la pandemia del coronavirus.

Los diputados Pablo González y Álvaro Queipo han presentado en rueda de prensa estas medidas, que serán registradas en el parlamento asturiano en septiembre si el Gobierno regional no las implementa antes. Esta "hoja de ruta" presentada por González, está compuesta de unas "medidas ineludibles" que el Principado ha de tomar para que "esto no se nos vaya de las manos" frente a un presidente, Adrián Barbón, "obsesionado" con "las mascarillas, Madrid y los medios de comunicación".

El diputado Álvaro Queipo ha señalado en este sentido que Asturias "no puede permitirse el lujo de esperar a que Barbón deje de tuitear", sino que es necesario poner en marcha estas medidas para paliar la "situación crítica" que vive Asturias y llegar a septiembre "con los deberes hechos".

Estos puntos, ha agregado Queipo, se irán presentando en la Junta General "en función de lo que el Gobierno deje de hacer". "Esperemos que sea lo menos posible", ha añadido.

El decálogo presentado por el PP contempla en primer lugar una "presión política" de Barbón hacia el Gobierno de España para que los ERTES y las prestaciones a autónomos por cese de actividad temporal se prolonguen hasta el final de año. Piden también los 'populares' que se flexibilicen las condiciones de los avales y los créditos ICO para mantener la estructura productiva asturiana.

Por otro lado el PP demanda una reforma fiscal que el Ejecutivo debería llevar al parlamento en septiembre; que el Principado medie para que la Sociedad Regional de Promoción del Principado de Asturias (SRP) y Asturgar faciliten mediante la financiación de los costes la agrupación y el incremento de sociedades asturianas, ya que "son las que pueden afrontar" los grandes proyectos para la reconstrucción del tejido empresarial.

En quinto lugar el PP pide a Barbón que, de la mano del parlamento autonómico, apoye a las empresas para que compitan por los fondos europeos de reconstrucción, ya que "ni un solo euro" de los 140.000 millones anunciados "trae el apellido de Asturias", sino que "habrá que competir".

Pide también la formación liderada por Teresa Mallada en Asturias que el Principado llegue a un acuerdo en la Junta General para impulsar las inversiones productivas en Asturias, que se alcance un acuerdo parlamentario en materia de infraestructuras y que se aceleren los trámites para presentar en septiembre los proyectos de transición justa.

En materia industrial, el PP plantea la reivindicación de presentar un plan industrial para Asturias, y lograr un estatuto para grandes consumidores de energía "beneficioso" para la gran industria asturiana.

Por último el diputado Pablo González ha pedido a Barbón que lleve al parlamento autonómico las modificaciones presupuestarias necesarias para hacer frente a la COVID-19. Ha reprochado en este sentido que al presidente "no le da la gana acordar nada en este parlamento porque está muy cómodo a golpe de 'tuit'", recordando que todavía no se ha validado en la Junta "ninguna ley" ni ninguna modificación presupuestaria para paliar los efectos de la pandemia. Ha sugerido a este respecto que Asturias debería incluir modificaciones presupuestarias por valor de 600 millones de euros. "No es nada para lo que se nos viene encima", ha agregado.