El PP presenta una PNL para exigir al Principado el pago en plazo de las deudas con el Tercer Sector

Archivo - La diputada del PP de Asturias, Beatriz Polledo, en rueda de prensa. - PP DE ASTURIAS - Archivo

OVIEDO 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Parlamentario Popular Beatriz Polledo ha anunciado este domingo que registrará una Proposición No de Ley (PNL) para exigir al Consejo de Gobierno que pague en plazo las cantidades que adeuda a las entidades del Tercer Sector social asturiano y establezca mecanismos de planificación y control que impidan la repetición de estos retrasos.

Según expone en una nota de prensa, la iniciativa surge a raíz de la denuncia pública realizada por el Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de Asturias (CERMI Asturias) sobre el retraso continuado en los pagos de la acción concertada y de los anticipos de las subvenciones nominativas, una situación que ha llevado al sector a anunciar movilizaciones.

A pesar de que existe una promesa de ingreso para el próximo jueves, Polledo considera que "el problema no se resuelve con un abono puntual, sino poniendo fin a una forma de gestionar que lleva años castigando a los colectivos sociales".

La parlamentaria del PP critica que el Ejecutivo autonómico exija a las entidades sostener servicios que corresponde garantizar a la propia Administración "sin pagarles lo debido", calificando la gestión de "irresponsable" por "poner en riesgo la atención a las personas más vulnerables".

Según recuerda Polledo, la deuda de la Administración asciende a varios millones de euros, de los cuales un 1,5 corresponde al sector de la discapacidad según estimaciones de CERMI Asturias, mientras que algunas entidades acumulan deudas superiores a los 400.000 euros.

Polledo asegura que estas cantidades resultan inasumibles para asociaciones que operan con recursos muy ajustados y que requieren dichos fondos de "manera urgente" para afrontar las nóminas de sus profesionales, las cotizaciones a la Seguridad Social y pagos extraordinarios como la extra de junio. En este sentido, ha lamentado que la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar haya convertido a estas organizaciones "en su financiador forzoso aprovechando que nunca dejarán desatendidos a sus usuarios".