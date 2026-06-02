El PP propone aumentar suelo y reducir impuestos para facilitar el acceso a la vivienda en Asturias

Diputados del PP en Siero - PP DE ASTURIAS

OVIEDO 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los diputados del PP en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) Beatriz Polledo y Agustín Cuervas-Mons han presentado este martes en Siero las propuestas de su partido para hacer frente a la crisis de vivienda en Asturias, entre las que se encuentran aumentar suelo y reducir impuestos.

Polledo ha afirmado que desde que el socialista Adrián Barbón es presidente, la vivienda se ha encarecido un 50%, en lo que se refiere a compraventa. Ha añadido que "Asturias ahora mismo lidera también el encarecimiento de los alquileres".

Polledo ha detallado que el PP plantea "más suelo para aumentar la oferta de viviendas, fomentar la vivienda protegida y facilitar el acceso a la hipoteca, a la financiación", acompañado de medidas fiscales de alivio tributario. Como ejemplo concreto, ha señalado que "una pareja de dos jóvenes, uno de 33 años y otro de 34 años, que quisiesen acceder a comprar una vivienda de un precio de unos 200.000 euros" ahorraría "9.000 euros solo en el impuesto de transmisiones patrimoniales" con la reforma propuesta.

La diputada ha indicado que estas medidas serán implementadas "en cuanto Álvaro Queipo llegue a la presidencia del Principado", destacando entre las prioridades "acceder a la hipoteca, al 100% de la hipoteca, que es uno de los mayores obstáculos ahora, esa entrada para poder acceder a la compra de una vivienda".

Cuervas-Mons ha criticado la gestión del Gobierno asturiano y asegurando que Barbón en ocho años de gobierno "no ha hecho nada positivo en materia de política de vivienda" y que "ahora que se acercan las elecciones se apresura a prometer miles de viviendas que no se sabe ni dónde se van a hacer".

Cuervas-Mons ha cargado también contra el consejero de Vivienda, Ovidio Zapico, al que ha descrito como "el único consejero comunista que tenemos en España en materia de vivienda", criticando que "está tramitando una ley y adoptando medidas que van completamente en la dirección contraria de la solución del problema", como "la creación de zonas tensionadas, que está demostrado que no funciona, la persecución a la propiedad privada y a las viviendas vacías, el aumento de la burocracia".

El diputado 'popular' ha defendido que el PP "cree que el problema es muy complejo" y que, aunque "hay que tener un parque público de viviendas", también es necesario "fomentar la colaboración público-privada" con "medidas y propuestas de carácter fiscal que pueden ayudar a que el mercado se reactive", con el objetivo de que "haya más vivienda, más barata, más asequible para los jóvenes y las familias".