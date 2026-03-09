El PP propone al Gobierno cinco medidas económicas ante la inflación y la presión de los conflictos internacionales

Archivo - El diputado del PP de Asturias, Andrés Ruiz. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional del PP Andrés Ruiz ha pedido este lunes al Gobierno de Barbón que tome medidas "encaminadas a paliar en Asturias las consecuencias económicas que puedan venir ante la escalada de conflictos internacionales", y ha anunciado que el Partido Popular defenderá en la Junta General una iniciativa con una serie de propuestas destinadas a tal fin.

Andrés Ruiz ha señalado que, según Funcas, el conflicto de Irán puede elevar la inflación por encima del 3 por ciento y restar dos décimas al crecimiento del conjunto de la economía española. Además, el equipo de Regiolab de la Universidad de Oviedo estima el riesgo para 4.000 empleos asturianos y más de 260 millones.

Junto a esto, ha comentado que la subida del precio de los combustibles "ya se está notando en los bolsillos, lo que se acabará trasladando al resto de precios por el encarecimiento de la cadena logística".

Ante este escenario, ha solicitado al Gobierno de Asturias cinco actuacione, que van desde impulsar a través de Asturgar líneas específicas de financiación y avales para apoyar a empresas afectadas por aranceles y tensiones geopolíticas, hasta orientar las misiones comerciales del Principado a la apertura y diversificación de mercados para las empresas exportadoras.

Junto a estas, el refuerdo al apoyo a las pymes con potencial exportador mediante ayudas para su internacionalización; deflactar en un 5 por los tres primeros tramos del IRPF autonómico para evitar aumentos de tributación derivados de la inflación; y poner en marcha medidas destinadas a mitigar el impacto del encarecimiento de la energía y los combustibles, con especial atención a la industria, el transporte, el sector primario, los autónomos y las pymes.