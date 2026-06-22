El PP propone una 'Ley de Mercado Abierto' en Asturias para facilitar el papeleo a empresas y autónomos

El diputado del PP en la Junta Andrés Ruiz. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El diputado del Partido Popular en la Junta General, Andrés Ruiz, ha anunciado este lunes que su grupo defenderá en el pleno del miércoles una 'Ley de Mercado Abierto' para fortalecer la economía asturiana en el mercado nacional y eliminar trabas burocráticas que puedan lastrar su expansión a otras CCAA.

En una rueda de prensa, el diputado ha explicado que esta normativa permitiría mejorar la capacidad productiva de la región, eliminar "barreras innecesarias", facilitar la actividad económica y hacer Asturias más atractiva para la inversión, el emprendimiento y la creación de empleo.

"Cuando una empresa encuentra más dificultades para operar entre territorios de un mismo país que para hacerlo en otros mercados, algo no está funcionando como debería", ha razonado, por lo cual la propuesta busca una "simplificación administrativa" que permita reconocer en Asturias las habilitaciones, autorizaciones y requisitos ya cumplidos por operadores económicos en otras comunidades autónomas, evitando así que empresas y profesionales tengan que repetir procedimientos equivalentes para desarrollar su actividad en la región.

De esta forma, tal como ha explicado el parlamentario, "una empresa instaladora, un técnico, un consultor o un transportista legalmente establecido en otra comunidad autónoma podrán trabajar en Asturias sin afrontar nuevos registros o autorizaciones cuando ya hayan sido obtenidos en origen".

El diputado 'popular' ha agregado que el Principado se sumaría así a una tendencia ya iniciada en otras comunidades autónomas como Madrid, Cantabria, Murcia o la Comunidad Valenciana, que han impulsado sistemas de reconocimiento mutuo para favorecer la integración económica y la libre actividad empresarial.

Ruiz ha subrayado que la iniciativa "no elimina garantías para los ciudadanos ni reduce los controles esenciales", sino que busca evitar trámites redundantes y aportar mayor seguridad jurídica a quienes ya cumplen con la legalidad vigente.