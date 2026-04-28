El PP propone un plan piloto para que el primer ciclo de la ESO se imparta en colegios rurales

La diputada del PP de Asturias, Gloria García, durante la rueda de prensa de este martes en la Junta General. - PP ASTURIAS

OVIEDO 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Partido Popular en la Junta General del Principado de Asturias Gloria García ha presentado este martes una Proposición no de Ley (PNL) que defenderá en el Pleno de este jueves con el objetivo de implantar un programa piloto para que los cursos de primero y segundo de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) se mantengan en los colegios de las zonas rurales.

En rueda de prensa, García explicó que la iniciativa busca que los alumnos de estos centros no tengan que trasladarse a los Institutos de Enseñanza Secundaria (IES) hasta tercero de la ESO, cuando ya cuenten con 14 años. La medida pretende evitar desplazamientos largos y el desarraigo de los menores, que en ocasiones deben cambiar de domicilio con tan solo 11 o 12 años para asistir al instituto.

La parlamentaria 'popular' señaló que esta propuesta refuerza el desarrollo académico y personal de los alumnos al permitirles realizar la transición educativa en un entorno conocido. "Consideramos que a esa edad no están lo suficientemente maduros para convivir en centros con alumnos de hasta 18 años, lo que influye en su rendimiento y en la conciliación de las familias", subrayó.

CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN

La propuesta del PP contempla que la experiencia piloto se ponga en marcha en el curso 2028-2029. Previamente, durante el ejercicio 2027-2028, se abriría el periodo para que los centros interesados --que cuenten con la infraestructura necesaria-- soliciten su adhesión tras la aprobación del claustro y el consejo escolar.

García aseguró que ya hay entre cinco y diez centros que han mostrado interés por esta medida, impulsada también por diversas asociaciones de madres y padres de alumnos (AMPAS).

Según la diputada, el modelo ya funciona con "muy buenos resultados" en otras comunidades autónomas y ayudaría a fijar población en las zonas rurales en riesgo de despoblamiento.

"Es una medida lógica y necesaria que reduce el estrés por el cambio de centro y fomenta una igualdad educativa real en el medio rural", concluyó la diputada, quien espera que la iniciativa sea aprobada en la sesión plenaria de este jueves.