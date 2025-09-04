El PP reclama las ayudas por incendios de 2017, sin ejecutar tras ocho años, y ve insuficientes las de 2023 y 2025

El diputado regional del PP Luis Venta y la secretario general de COAG, Mercedes Cruzado, durante la rueda de prensa en la Junta General. - EUROPA PRESS

OVIEDO 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Medio Rural del Grupo Parlamentario Popular, Luis Venta, ha denunciado este jueves que las ayudas previstas para los afectados por el incendio de 2017 en el suroccidente asturiano, cifradas en 500.000 euros, siguen sin ejecutarse ocho años después, pese a haber sido convocadas y publicadas en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA). Venta calificó el expediente como "el expediente de la infamia", aludiendo a que ni un solo euro ha llegado a los damnificados.

"Prometieron, publicaron y no pagaron. Ocho años después, las ayudas siguen enterradas en un cajón", afirmó Venta en una rueda de prensa en la Junta General, quien acusó a los distintos gobiernos socialistas de haber "engañado" a los vecinos afectados, muchos de los cuales, según recordó, realizaron inversiones para reparar los daños con la expectativa de recibir apoyo institucional.

Junto a él compareció la secretaria general de COAG Asturias, Mercedes Cruzado, quien lamentó que "no se compensara ni mínimamente" a quienes lo perdieron todo en aquella catástrofe que arrasó más de 2.000 hectáreas en concejos como Ibias, Degaña, Cangas del Narcea, Allande o Grandas de Salime.

En relación con los grandes incendios de marzo de 2023 en Asturias, Venta también censuró la gestión posterior del Ejecutivo autonómico y denunció que el 40% de los expedientes de solicitud de ayuda han quedaron excluidos, pese a que el Gobierno regional prometió en aquel momento apoyo "para todos los afectados". "Si ardieron 25.000 hectáreas, es como si para el Principado solo hubieran ardido 15.000", ironizó.

Respecto a las ayudas anunciadas recientemente por el Gobierno del Principado, dotadas con 800.000 euros, el PP y COAG las consideran claramente insuficientes y de carácter improvisado.

Venta criticó que se hayan establecido sin un análisis real de la situación ni del número de explotaciones afectadas. "Han dicho 800.000 como podían haber dicho 1,5 millones o 200.000", afirmó. A su juicio, se trata de "una cifra para salir del paso", lanzada "por un consejero desaparecido, ausente durante la crisis", y que "cree que con 800.000 euros se puede silenciar el daño que sufrieron los ganaderos". "No hay rigor ni compromiso detrás", añadió.

En ese sentido, Cruzado denunció que los requisitos para acceder a la ayuda -limitada a pastos de montes públicos con licencia- dejan fuera a muchos ganaderos con terrenos propios afectados por los fuegos. "Hablan de 100 euros por unidad ganadera mayor, eso no cubre ni dos días de alimentación en muchas explotaciones", afirmó.

Ambos pidieron al Ejecutivo asturiano que actúe con "diligencia y justicia", y que "recupere del cajón" el expediente de ayudas de 2017. "No se puede seguir vendiendo humo mientras los ganaderos se ahogan en el humo de los incendios", concluyó Venta.