El PP reclama un cambio de modelo en Valgrande-Pajares y urge a Barbón a "asumir sus responsabilidades"

El diputado del PP de Asturias, Pedro de Rueda, en Lena. - PP DE ASTURIAS

OVIEDO 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP en la Junta General del Principado de Asturias Pedro de Rueda ha pedido este marte sun cambio de modelo en la gestión de la estación invernal de Valgrande-Pajares, y ha demandado al presidente Adrián Barbón que asuma "sus responsabilidades".

En una nota de prensa ha indicado que, "si el Gobierno de Adrián Barbón es incapaz de asumir responsabilidades y garantizar una gestión eficaz de la estación invernal de Valgrande-Pajares, debería dar un paso al lado y permitir un cambio de modelo que ponga fin a años de improvisación y mala gestión".

A juicio del diputado 'popular', Valgrande-Pajares "puede y debe ser una palanca de desarrollo para Asturias". Sin embargo, ha lamentado, es "el reflejo de un Gobierno sin autocrítica, sin responsabilidad y sin rumbo".

Según el PP, los problemas de la estación de esquí "no tienen su origen en la meteorología ni en factores externos, sino en una gestión política errática sostenida en el tiempo, marcada por la falta de planificación, el deficiente mantenimiento de las instalaciones, la improvisación constante y la ausencia total de previsión en momentos clave de la temporada".

Como ejemplo, ha puesto sobre la mesa un episodio de este mismo martes, con la telecabina cerrada por avería en una jornada "con perfectas condiciones para poder esquiar y una sola pista abierta".