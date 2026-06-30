El PP reclama un modelo de ayudas específicas para el deporte de élite, con atención especial al femenino

Los diputados del PP Pedro de Rueda y José Felgueres, en Villaviciosa - PP DE ASTURIAS

OVIEDO 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP en la Junta General del Principado de Asturias Pedro de Rueda ha reclamado este martes en Villaviciosa "un cambio de fondo" en la política de ayudas al deporte en Asturias para garantizar que los clubes y deportistas asturianos puedan competir en igualdad de condiciones con los del resto de España, con un apoyo específico a las categorías femeninas.

De Rueda, que ha ofrecido una rueda de prensa acompañado del diputado José Felgueres, y los concejales del PP local Javier Fernández y Sonia Hevia, ha elegido Villaviciosa para lanzar este mensaje por ser el escenario de "una de las páginas más brillantes del deporte asturiano reciente".

El pasado 21 de junio, el conjunto de El Gaitero-Rodiles certificó en Almagro (Ciudad Real) su ascenso a Primera División, la máxima categoría del fútbol sala femenino español.

"Este ascenso es, al mismo tiempo, una lección y una advertencia", ha señalado el diputado popular. "Una lección de mérito, trabajo y afición; y una advertencia porque demuestra que nuestros clubes femeninos llegan a lo más alto gracias, sobre todo, al patrocinio privado y al esfuerzo del propio club y de su gente, y no por una política deportiva del Gobierno regional que esté a la altura", ha dicho.

De Rueda ha recordado que el salto a la máxima categoría multiplica los costes de los clubes -desplazamientos, estructura, personal técnico o arbitrajes- precisamente cuando más necesario resulta contar con un respaldo público estable y previsible. Sin embargo, ha lamentado que el actual modelo de ayudas del Principado "se queda corto y penaliza precisamente a quienes consiguen crecer".

Además, ha criticado la distancia entre el discurso del Gobierno asturiano y la realidad de sus políticas deportivas. "El Principado se llena la boca de igualdad en los grandes actos, pero mantiene un sistema de ayudas encorsetado, con límites que perjudican especialmente a muchos clubes femeninos. La igualdad de verdad no son los eslóganes: son presupuestos, criterios objetivos y apoyo efectivo", ha lamentado.

En este sentido, De Rueda ha dicho que el Gobierno autonómico incumple incluso el espíritu de su propia Ley del Deporte, que contempla criterios de discriminación positiva para impulsar el deporte femenino. "La igualdad queda reducida a declaraciones, pancartas o campañas institucionales, pero no se traduce en líneas específicas de financiación para las deportistas y los clubes femeninos", ha afirmado.

Asimismo, ha advertido de que el modelo actual perjudica especialmente a los clubes de los concejos con menor población, cuyos ayuntamientos carecen de grandes presupuestos para complementar la financiación. "Es ahí donde la ausencia de una auténtica política deportiva autonómica se hace todavía más evidente", ha señalado.

Frente a esta situación, el Grupo Parlamentario Popular propone un nuevo modelo de apoyo al deporte de alto nivel inspirado en otras comunidades autónomas que han desarrollado programas específicos para impulsar el deporte femenino y acompañar a los clubes en su salto a las competiciones nacionales.

En concreto, el PP plantea "la creación de una línea de ayudas específica, estable y plurianual para el deporte de élite, con una atención singular al deporte femenino y dotada de financiación suficiente; la revisión del actual sistema de ayudas y de sus límites económicos para evitar que los clubes sean penalizados precisamente cuando logran ascender de categoría; un programa específico de apoyo a la transición hacia las competiciones nacionales que cubra el incremento de costes derivados de desplazamientos, arbitrajes y estructura organizativa; y la aprobación de una Ley de Mecenazgo ambiciosa que incentive el patrocinio deportivo mediante beneficios fiscales suficientes para atraer inversión privada".

Finalmente, De Rueda ha asegurado que "Asturias tiene talento deportivo femenino de sobra, en Villaviciosa, en Oviedo, en Gijón y en toda la región; lo que falta es un Gobierno regional que acompañe ese talento en lugar de llegar siempre tarde".

"El Gaitero-Rodiles ha demostrado todo lo que se puede conseguir con esfuerzo y con el apoyo de quienes sí creen en el deporte. Ahora le toca al Principado estar a la altura. El Partido Popular plantea una alternativa de gestión seria para que el éxito de nuestras deportistas no dependa de la suerte ni del sacrificio de unos pocos, sino de una política pública justa, estable y bien planificada", ha concluido.