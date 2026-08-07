El PP reclama al Principado un inventario y un plan de prevención en las principales rutas de senderismo

La diputada del PP de Asturias Sandra Camino en su visita este viernes a la Ruta del Cares. - PP ASTURIAS

OVIEDO 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PP de Asturias Sandra Camino ha pedido este viernes al Ejecutivo autonómico que elabore un inventario sobre las principales rutas de senderismo de la región y actúe "de manera preventiva" para garantizar la seguridad de los visitantes, tras el cierre de la ruta del Cares por segunda vez este año.

En declaraciones realizadas desde la propia ruta del Cares, Camino ha recordado que el Grupo Parlamentario Popular ya presentó esta iniciativa en la Junta General hace unos meses, antes de que se produjera el último desprendimiento. La propuesta del PP plantea hacer un inventario y un estudio de cada uno de los recorridos con mayor afluencia turística para determinar si es necesaria alguna actuación en materia de seguridad.

"No estamos ante una cuestión de alarmismo, estamos ante una cuestión de prevención", ha aseverado la parlamentaria 'popular', quien ha criticado que el Grupo Socialista tildara su iniciativa de "oportunista" cuando la tramitaron en el Parlamento.

Camino ha remarcado la importancia de aplicar estas medidas preventivas "antes de que haya que cerrar ninguna ruta", al recordar que estas infraestructuras constituyen "los principales recursos turísticos y los más visitados" de la comunidad autónoma.