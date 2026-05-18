El PP reclama en el Senado el restablecimiento de las operaciones de Iberia en el aeropuerto de Asturias

El senador por Asturias del Partido Popular José Manuel Rodríguez “Lito” junto al diputado regional y portavoz de Infraestructuras, Pedro de Rueda, y la concejala popular de Castrillón María González-Carvajal. - PP

MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El PP ha aprobado este lunes en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible del Senado una iniciativa que exige al Gobierno una serie de medidas para restablecer la operativa de Iberia en el Aeropuerto de Asturias y "reforzar la conectividad" del mismo.

La iniciativa ha salido adelante gracias a la mayoría absoluta de los 'populares' en el Senado, mientras que el resto de formaciones han optado por abstenerse.

El texto denuncia que en 2026 "no existe ningún otro aeropuerto español donde Iberia haya dejado de operar como en Asturias", lo que implica que quede "relegada a una operativa inferior" con afecciones a su "conectividad, competitividad y capacidad de atracción económica".

Además, incide en que la oferta aérea en el Principado se ha reducido "en torno al 40%" y que, "tras 58 años de servicio ininterrumpido" de Iberia --definida en el texto como la "aerolínea de referencia"-- la ruta es ahora delegada en aerolíneas como Air Nostrum.

"La sustitución de los Airbus A320/A321 por aeronaves CRJ100 implica una pérdida de 4.400 plazas semanales, hasta la entrada de Air Europa en junio", reza el texto que defenderán los senadores asturianos en la Cámara Alta, Pablo González Menéndez y D. José Manuel Fernández Díaz.

El PP denuncia también que las respuestas del Gobierno a las preguntas parlamentarias de sus senadores son "manifiestamente insuficientes" y que se limitan a "recordar la liberalización del mercado, los incentivos generales de Aena y la presencia estacional de otras compañías". Así, critican que no aporten "ninguna medida concreta" que evite para evitar la retirada de Iberia ni que compense su impacto económico.

LAS PROPUESTAS

Entre las medidas propuestas se incluyen la reclamación a Iberia del "restablecimiento de su operativa directa" para garantizar la presencia de aeronaves "de la compañía matriz" y con una oferta que sea "acorde con la demanda existente" en cuanto a capacidad.

También se propone la convocación "urgente" de una "mesa de conectividad específica" para Asturias en la que participe el Ministerio de Transportes, Aena, el Gobierno del Principado y otros agentes económicos y sociales. Otra de las reclamaciones pasa por el reforzamiento de los incentivos comerciales que se aplican a las "rutas estratégicas", con especial atención a la conexión con Madrid para "recuperar frecuencias y calidad de servicio".

Para concluir, la moción plantea la elaboración de un informe detallado sobre el impacto que la retirada de Iberia del Aeropuerto de Asturias en el sector "económico, turístico y empresarial". Además, plantea que el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA 2027- 2031)incluya "inversiones específicas" que estén destinadas a "mejorar la conectividad aérea" del Principado de Asturias.

El texto presentado hace hincapié en la "supresión del servicio de ambulancia en el aeropuerto", algo que según incide el PP, fue denunciado por trabajadores y sindicatos y "agrava la percepción de deterioro" que tienen los servicios aeroportuarios en Asturias.

En este sentido, el senador del PP José Manuel Rodríguez ya expresó el pasado 4 de mayo su rechazo tanto a la retirada de la operadora aérea del aeropuerto de Asturias, como del servicio de ambulancias aeroportuario, considerando la decisión "un hecho sin precedentes en España".