El PP reclama "transparencia" al Principado ante el posible recurso para menores migrantes en La Florida

Archivo - La diputada del PP en la JGPA, Beatriz Polledo, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Derechos Sociales del PP en la Junta General, Beatriz Polledo, ha reclamado al Gobierno del Principado "máxima transparencia" ante la posible habilitación de un recurso residencial para menores extranjeros no acompañados en el edificio de viviendas del paseo de La Florida número 32, en Oviedo, y ha anunciado que su grupo ha registrado una petición de información para conocer los detalles del proyecto.

Polledo ha señalado que la Consejería de Derechos Sociales "ni ha confirmado ni ha desmentido públicamente esta posibilidad" y ha considerado que el silencio del Ejecutivo autonómico no responde a la inquietud existente entre los vecinos del barrio.

La diputada popular ha explicado que el Grupo Parlamentario Popular ha solicitado al Gobierno asturiano un informe completo sobre la posible habilitación del recurso en este inmueble, que anteriormente funcionó como residencia geriátrica. El objetivo, ha indicado, es que los vecinos "sepan, de manera oficial y por escrito, qué se está planteando hacer con un edificio público de su barrio".

Entre la información solicitada figuran si el Principado ha adoptado ya alguna decisión, la fecha y el procedimiento seguido; el número de menores previsto, la duración del recurso y el modelo de gestión; así como la situación jurídica y patrimonial de las viviendas y las obras, inversiones y costes de adaptación, funcionamiento y mantenimiento.

El PP también reclama los informes técnicos, sociales, jurídicos y de seguridad que se hayan elaborado o solicitado y las medidas previstas para garantizar la convivencia vecinal, la seguridad y la información y participación de los residentes afectados.

"No pedimos otra cosa que transparencia. Y la transparencia no consiste en no desmentir: consiste en explicar", ha afirmado Polledo.

La portavoz popular ha cuestionado además la gestión del sistema asturiano de protección de menores y ha afirmado que "está al límite". En este sentido, ha expresado su preocupación por la llegada de más menores y ha sostenido que el Gobierno del Principado "ha sido incapaz de garantizar condiciones adecuadas en los centros de menores que ya gestiona".

Polledo ha defendido asimismo la "colaboración institucional como método para las soluciones en el marco de la protección de la infancia" y ha reclamado que las decisiones no se adopten "de espaldas a los vecinos". "Los vecinos no pueden enterarse por la prensa de lo que el Principado decide en su portal", ha concluido.