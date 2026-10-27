El PP sitúa el empleo y la vivienda entre las prioridades de las Cuencas y critica las listas de espera

El presidente del Partido Popular de Asturias preside la reunión de la Junta Local del PP en Mieres - PP

MIERES, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, ha situado el empleo, el acceso a la vivienda y la actividad industrial entre las principales necesidades de las Cuencas y ha criticado la situación de las listas de espera sanitarias en el área del Caudal, donde ha asegurado que cerca de 8.000 personas esperan una consulta con un especialista en el Hospital Álvarez-Buylla.

Queipo ha realizado estas declaraciones este martes en Mieres, donde ha presidido una reunión de la Junta Local del PP junto al presidente de la formación en el municipio y senador, José Manuel Rodríguez, conocido como Lito, y la secretaria general del partido, Beatriz Llaneza.

El dirigente popular ha afirmado que "la primera preocupación no es el pasado, es el precio de la vivienda y es el empleo" y ha defendido la necesidad de atraer empresas, impulsar la actividad industrial y apoyar a los autónomos. También ha reclamado medidas para facilitar que los jóvenes puedan desarrollar su proyecto de vida en la comarca y para favorecer el regreso de quienes se han marchado.

En materia sanitaria, Queipo ha asegurado que las cerca de 8.000 personas pendientes de una consulta especializada en el Hospital Álvarez-Buylla representan un 20% más que hace un año. Asimismo, ha señalado que la espera media en Urología supera los seis meses y que la lista de espera en Cardiología ha aumentado un 70% en un año, con un incremento de casi el 25% en la demora media.

"Los vecinos de Mieres, Aller y Lena tienen derecho a una atención sanitaria de calidad, con profesionales suficientes y sin esperas interminables", ha afirmado Queipo, quien ha reclamado también políticas para fijar población y mejorar las oportunidades laborales y el acceso a la vivienda en las Cuencas.