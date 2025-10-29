El PP ve "inapropiada" la convocatoria extraordinaria del Consejo Escolar para debatir un manifiesto sobre Gaza

Archivo - La diputada del PP en la Junta General, Gloria García - Europa Press - Archivo

OVIEDO 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada regional del PP y portavoz de Educación, Gloria García, ha mostrado este miércoles su rechazo ante la convocatoria extraordinaria del Consejo Escolar del Principado de Asturias, que se celebra esta tarde con un único punto en el orden del día: la propuesta de un comunicado sobre Gaza para su posible aprobación. La parlamentaria popular considera "inapropiado y fuera de lugar que un órgano consultivo cuyo cometido es estrictamente educativo entre a pronunciarse sobre cuestiones ajenas a la Educación".

García ha recordado que "el Consejo Escolar del Principado es un órgano de asesoramiento en materia educativa, con funciones centradas en emitir informes y dictámenes sobre proyectos de ley, reglamentos o convenios relacionados con la Educación, no en adoptar posicionamientos políticos sobre conflictos externos".

"Nos sorprende profundamente que se convoque una sesión extraordinaria con un tema que no guarda relación con las competencias del Consejo Escolar. Nunca se ha emitido un manifiesto sobre Ucrania, ni sobre Nigeria, ni sobre otros conflictos internacionales. No entendemos por qué ahora se plantea hacerlo con Gaza", señala la diputada.

Gloria García ha indicado que la presidenta del Consejo Escolar del Principado, fue nombrada por el presidente de Asturias a propuesta de la Consejería de Educación: "No cuestionamos la trayectoria profesional de la presidenta, pero es evidente su sesgo ideológico".

"Queremos saber de quien parte esta iniciativa, fue la propia presidenta del Consejo Escolar, de la Consejería o de algún otro interés político. Lo que no se puede hacer es utilizar un órgano educativo para fines ajenos a su función," censura García.

La parlamentaria ha lamentado que el Consejo Escolar haya dejado de centrarse en los verdaderos problemas del sistema educativo asturiano para enredarse en debates ideológicos y políticos que, según señaló, "solo contribuyen a contaminar el debate y desviar la atención de las cuestiones realmente importantes".

"Cuando hubo manifestaciones de docentes en Asturias, el Consejo Escolar no se pronunció. Sin embargo, ahora se convoca de urgencia para emitir un manifiesto sobre Gaza. Nos parece un ejercicio de incoherencia y un intento de tapar vergüenzas," concluye.