El PP ve la visita de la ministra como "una operación de marketing vacío"

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, y el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, visitan las viviendas públicas propiedad de CASA 47, entidad estatal de vivienda, a 18 de marzo de 2026, en Mieres, Asturias (España). La - Juan Vega - Europa Press

OVIEDO 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Mieres, a través de su presidente y senador, José Manuel Rodríguez 'Lito', y el concejal Víctor Ferreira, criticaron la visita al concejo de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, con motivo de la presentación del Plan Casa47 y la gestión de los pisos de La Mayacina. "Ha venido a Mieres a una operación de marketing vacío", destaca el PP.

Lito Rodríguez ha recordado las grandes promesas incumplidas del Ejecutivo central destacando que "de las 184.000 viviendas que Pedro Sánchez prometió construir en 2023, la realidad es que apenas queda un año de legislatura y aquí seguimos sin ver las grúas".

Denunció la "anomalía" que supone la presentación de este jueves puesto que "la promoción de La Mayacina se construyó hace 15 años, mucho antes de que Isabel Rodríguez fuera ministra. "Ayer dieron una rueda de prensa para jactarse de que no han construido ninguna vivienda, pero que, a cambio, han creado un ente para gestionar alquileres de unos pisos que ya estaban terminados y bajo el control de SEPES", destaca el PP.

El también pesidente local del PP de Mieres fue especialmente duro con la creación de la entidad Casa47, a la que ha calificado abiertamente de "chiringuito".

La crítica del PP también se dirigió al presidente del Principado. Para Rodríguez, "es sencillamente vergonzoso escuchar a Adrián Barbón venir a Mieres a dar lecciones y hablar de su presunta apuesta por la vivienda pública, cuando Asturias lleva catorce años sin construir ni una sola vivienda pública en nuestro concejo, siete de esos años, la mitad, bajo su propio Gobierno".

Por su parte el concejal Víctor Ferreira lamentó la actitud del alcalde de Mieres durante la visita ministerial. "Hace apenas tres días, el alcalde salía muy ofendido en la prensa criticando la parálisis en la instalación de las pantallas antruido. Ayer tuvo a la ministra delante, en persona, y no fue capaz de decirle absolutamente nada", reprocha el concejal.