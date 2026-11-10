PP y Vox abandonan el Pleno tras un comentario de Cofiño a un diputado 'popular'

Diputados de PP y Vox abandonan el Pleno. - CAPTURA WEN JGPA

OVIEDO 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El anuncio del consejero de Vivienda, Ovidio Zapico de suspender "de manera indefinida" su asistencia a las sesiones de control de la Junta General en las que deba responder a iniciativas de la oposición, como protesta por el bloqueo de la tramitación de la Ley de Vivienda por parte de PP, Vox y Foro provocó este martes un enfrentamiento en el parlamento que acabó con los diputados de PP, Vox y Foro abandonando el Hemiciclo.

Fue después de esa iniciativa y cuando el diputado del PP, Rafael Alonso, formuló la siguiente pregunta afiormando su interés en "volver al sosiego", una afirmación que no gustó al presidente de la Cámara.

"Es usted recurrente en los chitecitos de mal gusto, señor Alonso. Le ruego que no lo repita. Para ser gracioso hay que tener gracia, se lo recuerdo", le dijo Cofiño.

Ante estas afirmaciones los diputados de la bancada del PP, Vox y Foro decidieron abandonar el Hemiciclo, lo que hizo que algunas de las iniciativas fuesen decayendo.