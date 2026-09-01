PP y Vox instan a los diputados asturianos del PSOE a que voten en contra de la reforma del modelo de financiación

Luis Venta - EUROPA PRESS

OVIEDO 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los representantes de los grupos parlamentarios de PP y Vox han instado al PSOE asturiano a que, si de verdad se opone a la reforma del modelo de financiación autonómica propuesto por el Gobierno central, haga que sus diputados nacionales voten en el Congreso de los Diputados.

Fue este lunes cuando el Gobierno de Asturias confirmó que iba a votar en contra de la reforma planteada en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que se celebrará el viernes en Madrid. No obstante, el texto saldrá adelante para su tramitación, dado que solo necesita el apoyo del Ministerio y de alguna comunidad autónoma como Cataluña.

El diputado del PP Luis Venta Cueli, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, ha dicho que la postura del Gobierno asturiano en el CPFF es "de cara a la galería" y que donde se votan las leyes "de verdad" es en el Congreso de los Diputados, donde la Federación Socialista Asturiana (FSA)-PSOE tiene diputados. "¿Qué van a votar los diputados del Partido Socialista? Porque esa es la votación importante", ha dicho, añadiendo que si no votan en contra la postura del Ejecutivo quedará reducida a una "pantomima".

"Nosotros ya estamos cansados de que aquí digan una cosa y luego en el Congreso digan otra", ha dicho, por su parte, la portavoz de Vox en la Junta General, Carolina López.

El secretario general de Foro Asturias y diputado del Grupo Mixto, Adrián Pumares, ha lamentado que se haya "perdido la oportunidad" de haber puesto sobre la mesa un modelo beneficioso para Asturias.