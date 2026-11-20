Archivo - Consejería de Educación del Principado de Asturias - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los grupos parlamentarios de PP y Vox han reprochado este viernes la falta de inversión en la Consejería de Educación, después de que la titular, Eva Ledo, desgranase las principales cifras del presupuesto de su consejería para 2027, que ascienden a 1.061 millones de euros.

Durante su turno de fijación de posiciones, la diputada del PP Gloria García ha censurado que más del 75 por ciento del presupuesto se destine a salarios mientras la ejecución de las inversiones reales se sitúa en el 9 por ciento a 31 de octubre, con 15,5 millones sin ejecutar de los 19 presupuestados este año. "A mi qué me importa lo que ponga de presupuesto si no cumple", se ha preguntado García, quien ha asegurado que Educación "paga los sueldos porque no le queda otra, y poco más".

García también ha criticado la gestión de la red autonómica de escuelas de cero a tres años y le ha reprochado a Ledo su "falta de previsión". "Nosotros no estamos en contra de la ley 0 a 3, sino de la gestión que están haciendo", ha aseverado, reprochando que el objetivo del Ejecutivo fuese "inaugurar sin pensar lo que traía esto".

Por su parte, el diputado de Vox Javier Jové ha cuestionado el hecho de que el presupuesto haya aumentado respecto al año anterior y ha acusado al Ejecutivo de promover que se "malgasate" el dinero. "Como hay que gastar más, sin ton ni son, a trocho y mocho, pues venga, vamos a gastar más", ha ironizado.

Jové ha puesto el foco en la falta de inversión en infraestructuras en una Comunidad en la que los colegios "se caen a cachos". En concreto, ha asegurado que las inversiones reales caen un 50 por ciento en Infantil y Primaria y un 45 por ciento en Secundaria. Jové ha reclamado concertar la etapa de cero a tres años y el Bachillerato, implantar un cheque guardería y eliminar los más de 17 millones destinados a la enseñanza del asturiano.

APOYO DE PSOE, IU Y GRUPO MIXTO

Desde los grupos que sustentan al Ejecutivo, la diputada socialista Mónica Ronderos ha elogiado unas cuentas "ambiciosas y progresistas" que consolidan la gratuidad educativa desde los cero años hasta la universidad, reducen las ratios e impulsan la Formación Profesional y la atención a la diversidad.

Asimismo, el portavoz de IU-Convocatoria por Asturies, Xabel Vegas, ha celebrado que el presupuesto supere la barrera de los 1.000 millones para garantizar el cumplimiento íntegro del pacto educativo 'Asturias Educa', completando en enero la mejora salarial docente, consolidando las ratios de 23 alumnos por aula, incorporando 90 nuevos puestos de Formación Profesional y culminando la red pública de escuelas de cero a tres años.

Por su parte, la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé ha aplaudido el incremento de 81 millones en las cuentas y el refuerzo de las plantillas, así como la dotación de casi 143 millones para Formación Profesional, aunque. "Nos preocupa que en Asturias no tengamos los equipamientos actualizados, los centros educativos adecuados, accesibles y unas instalaciones modernas con la climatización necesaria y eficientes energéticamente", ha dicho.

La consejera Eva Ledo ha cerrado el turno de fijación de posiciones defendiendo que estas cuentas constituyen una "apuesta estratégica" por la equidad, la inclusión y la modernización del sistema educativo, y ha replicado a la oposición que el gasto en docentes no es un mero coste salarial, sino "inversión en el sistema educativo".