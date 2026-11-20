La consejera de Educación, Eva Ledo, comparece en la Junta General para presentar el proyecto de presupuestos para su consejería. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación del Principado de Asturias, Eva Ledo, ha presentado este viernes en la Junta General el proyecto de presupuestos de su departamento para 2027, unas cuentas que suman 1.061 millones de euros y representan el 14,87 por ciento del total del presupuesto del Gobierno autonómico. Con esta cuantía, Ledo aspira a incrementar la plantilla docente, culminar la integración de la red autonómica de escuelas infantiles de 0 a 3 años, y seguir avanzando en el pacto 'Asturias educa'.

Durante su comparecencia, marcada por las bocinas y sirenas de la movilización de los sindicatos de la educación concertada Otecas, USO y FSIE en el exterior de la Junta y que se escuchaban dentro del parlamento asturiano, Ledo ha destacado que el capítulo 1, correspondiente a gastos de personal, alcanza los 831 millones de euros. Esta cantidad posibilitará el refuerzo de las plantillas "para afianzar un sistema educativo de vanguardia que proporcione una respuesta ajustada a las necesidades de la comunidad", ha apuntado la consejera.

La contratación de las 540 plazas del pacto 'Asturias educa' supone una inversión superior a los 20 millones de euros para adaptar las ratios de profesorado por aula y materializar los desdobles en FP (201 personas), reducir la jornada lectiva para mayores de 55 años (179) y asumir las medidas de atención a la diversidad (93). También se incluye la creación del departamento de Economía, la elaboración del reglamento orgánico de los centros de educación especial y medidas de desburocratización.

En lo referido al personal no docente, se suman 306 plazas, con 262 trabajadoras para las escuelas infantiles, ocho auxiliares educadores más y 17 profesionales para crear el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales en Centros Educativos.

En el ámbito de la Dirección General de Centros Educativos, Eva Ledo ha subrayado que 2027 será el ejercicio en el que culmine la conformación de la red autonómica de escuelas de 0 a 3 años tras la integración de todos los municipios, salvo Oviedo y Gijón, que se incorporarán en el primer semestre del año. Esta red, que atiende a cerca de 5.000 niños, cuenta con una dotación de casi 41 millones de euros --más de 20 para personal, 12,5 para transferencias de funcionamiento y 5,7 para el servicio gratuito de comedor--, además de una partida superior a los 680.000 euros para las obras de dos nuevas escuelas en los colegios Rey Pelayo y Santa Olaya de Gijón.

La consejera ha destacado también el "carácter social" de las ayudas al préstamo de libros de texto (1,98 millones), las 934 rutas escolares que transportan cada día a 13.462 estudiantes y los 95 comedores escolares, con 7,4 millones (un 9% más), que dan servicio a 11.200 alumnos, casi la mitad de forma gratuita.

El presupuesto destinado a la enseñanza concertada asciende a 119,5 millones de euros para consolidar los compromisos del acuerdo firmado en octubre de 2025, incluyendo un incremento retributivo de 30 euros mensuales en 2027 para el profesorado --que se suman a los 50 euros aplicados en 2026--, 600.000 euros para ayudas de libros de texto y 180.000 euros para extender el comedor a todo el alumnado de centros de educación especial concertados.

Por otro lado, la Dirección General de Inclusión Educativa y Ordenación cuenta con una partida de 4,38 millones, sin contar el gasto de personal. El presupuesto incrementa un 13,1% los créditos destinados al personal que trabaja en la atención al alumnado con necesidades especiales, así como a los proyectos de inclusión. En este marco se encuadran las aulas específicas hospitalarias, de inmersión lingüística, abiertas y sustitutorias de centros de educación especial, junto con la dotación de ayudas técnicas para centros ordinarios y específicos.

INFRAESTRUCTURAS Y FORMACIÓN PROFESIONAL

En cuanto a la Dirección General de Infraestructuras y Tecnologías Educativas, la consejera ha explicado que el presupuesto supera los 29,5 millones de euros. El 69,39 por ciento de esta inversión --20,22 millones-- se concentra en las actuaciones en el Colegio de Educación Especial de Montecerrao (9,3 millones), el Centro Integrado de Formación Profesional de La Grandiella (casi 7,5 millones) y la ampliación de la Escuela Superior de Arte del Principado de Asturias (ESAPA) en Avilés (3,5 millones).

Los 9,34 millones restantes financiarán 24 actuaciones de reforma de instalaciones eléctricas, térmicas y de protección contra incendios (1,35 millones), ocho obras de refuerzo estructural (708.242 euros), ocho sustituciones de cubiertas de fibrocemento (671.226 euros) y cuatro iniciativas de mejora de la accesibilidad (154.800 euros).

Por último, la Dirección General de Formación Profesional gestionará 175,07 millones de euros --casi 19 millones más que en 2026-- para impulsar la FP, las escuelas de idiomas, las enseñanzas artísticas, deportivas y de adultos.