La 'Preba' de la Sidra de Gascona convierte Oviedo en el epicentro sidrero el 7 de junio

Archivo - Preba de la Sidra de Gascona de 2025. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La calle Gascona volverá a convertirse el próximo 7 de junio en el epicentro de la cultura sidrera asturiana con la celebración de la XXVI 'Preba' de la Sidra, una de las citas más emblemáticas del calendario festivo y gastronómico del Principado, declarada Fiesta de Interés Turístico Regional. La organización prevé una elevada afluencia de público en una jornada en la que participarán 17 llagares asturianos y en la que se servirán más de 12.000 botellas y 73.000 culines de sidra, ofreciendo a vecinos y visitantes la oportunidad de probar las primeras sidras del año.

El evento se enmarca en la Semana de la Sidra, que se celebrará del 1 al 7 de junio en el conocido como 'Bulevar de la Sidra', con una programación cultural, gastronómica y musical que refuerza el carácter de Gascona como referencia para los amantes de la tradición sidrera.

La 'Preba' de la Sidra, nacida hace más de dos décadas con el objetivo de poner en valor la llegada de la nueva sidra, se ha consolidado como una de las celebraciones populares más importantes de Oviedo, combinando tradición, gastronomía, música y folclore.

Como novedad, la organización amplía este año la programación a toda una semana de actividades y ha impulsado el I Concurso de Carteles de Gascona, que ha registrado una alta participación y nivel creativo.

Entre las principales citas destaca la charla-coloquio sobre la cultura sidrera que tendrá lugar el viernes 5 de junio por la tarde, con la participación de representantes del ámbito institucional, académico y del sector, en la que se abordará la evolución, el impacto económico y los retos de la sidra asturiana tras su reconocimiento por la Unesco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. La jornada concluirá con un concierto del artista ovetense Fran Juesas, acompañado por Jimaguas.

Asimismo, el nombramiento de Amigo de Gascona 2026 recaerá en la candidatura de Oviedo Capital Europea de la Cultura 2031, en reconocimiento a su labor de promoción cultural y su proyección europea.

El programa incluye además el sábado 6 de junio el Concurso Oficial de Escanciadores, a partir de las 16.30 horas, así como 'Gascona en Danza', una propuesta que convertirá la calle en un escenario al aire libre con música y baile tradicional asturiano.

Durante toda la semana, las sidrerías de Gascona ofrecerán jornadas gastronómicas con platos elaborados a base de sidra, mientras que el sábado por la mañana se celebrará también la II 'Preba' de la Sidra Artesana.

La organización ha advertido de posibles cortes puntuales de tráfico y restricciones de acceso, especialmente en la calle Alcalde García, ante la previsión de gran afluencia de público durante la jornada del domingo, y ha agradecido la colaboración del Ayuntamiento de Oviedo, Caja Rural de Asturias y Turismo de Asturias.

La XXVI 'Preba' de la Sidra volverá así a llenar Oviedo de ambiente festivo en torno a una tradición que vive uno de sus momentos de mayor proyección internacional tras el reconocimiento de la cultura sidrera asturiana por la Unesco.