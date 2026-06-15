El precio del alquiler en Asturias se dispara un 12,3% interanual en mayo

Archivo - Calles de Sama, Langreo. Edificios, vivienda, pisos. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El precio de la vivienda en alquiler en el Principado de Asturias ha aumentado un 1,4% en su variación mensual y un 12,3% en su variación interanual, según el índice inmobiliario de Fotocasa, que sitúa el precio de la vivienda en mayo en 12,26 euros al mes.

En los seis municipios analizados con variación interanual el precio de las viviendas en alquiler se ha incrementado respecto al año anterior, siendo Llanes, con un 53%, el que más ha aumentado. Le siguen Oviedo (12,0%), Langreo (11,1%), Avilés (11,0%), Gijón (7,1%) y Mieres (2,5%).

En cuanto al precio por metro cuadrado, ocho municipios de los once analizados sobrepasan los diez euros por metro cuadrado al mes. Se trata de Carreño con 13,81 euros por metro cuadrado al mes, Llanes con 13,66 euros por metro cuadrado al mes, Gijón con 13,61 euros por metro cuadrado al mes, Siero con 12,95 euros por metro cuadrado al mes, Castrillón con 12,54 euros por metro cuadrado al mes, Oviedo con 12,30 euros por metro cuadrado al mes, Gozón con 10,59 euros por metro cuadrado al mes y Avilés con 10,13 euros por metro cuadrado al mes.

Por CCAA, los mayores incrementos se dan en Castilla-La Mancha (14,3%), La Rioja (13,4%), Asturias (12,3%), Aragón (11,6%), Comunitat Valenciana (9,4%), Canarias (8,0%), Navarra (7,6%), Extremadura (7,2%), Región de Murcia (6,5%), Andalucía (6,4%), Castilla y León (5,8%), Galicia (5,4%), Baleares (4,7%), País Vasco (4,6%), Madrid (3,7%) y Cantabria (0,4%). Por otro lado, la región con descensos por segundo mes consecutivo es Cataluña (-3,7%).