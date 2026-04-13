El precio del coche de segunda mano se dispara un 6,2% en Asturias durante marzo y alcanza los 12.093 euros

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OVIEDO, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El precio del vehículo de segunda mano en el Principado de Asturias ha aumentado un 6,2% en el mes de marzo en comparación con el mismo mes del año anterior, según los datos ofrecidos este lunes por la Asociación Nacional de Comerciantes de Vehículos (Ancove).

El precio medio en Asturias ha sido de 12.093 euros, en contraste con el precio en España, que asciende a 13.610 euros, con un incremento del 4,1% en términos anuales. Si se compara con el mes anterior (febrero de 2026), el precio de los turismos de ocasión desciende un 0,2% en Asturias, mientras que en el conjunto nacional sube un 0,4%.

Los coches más viejos, los que superan los 8 años, se pagaron en el Principado a una media de 10.227 euros en marzo, un 5% de incremento interanual. A nivel nacional, el precio en este segmento fue de 10.921 euros, un 5,6% de aumento anualizado. Respecto al mes anterior, el precio en Asturias cayó una décima y en media nacional subió el 5,6%. El peso de estos turismos fue del 76,1% sobre el total del mercado de segunda mano, frente al 62,8% nacional.