El precio de la vivienda de alquiler sube un 7,4% interanual en Asturias

OVIEDO, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El precio del alquiler en el Principado de Asturias ha subido un 7,4 por ciento en octubre respecto al mismo mes del año pasado, según el último informe de Idealista, que refleja que el precio se ha incrementado un 10,9%.

En Asturias, el precio del metro cuadrado se situó en 9,9 euros, mismo valor que en el mes de septiembre, y ha descendido el precio un 0,7% en el último trimestre. En Oviedo, el precio del alquiler ha subido un 8,9% en términos anuales, un 1,3 por ciento respecto a septiembre y un 1,6% respecto al trimestre anterior. En octubre, el precio se situó en 10,5 euros por metro cuadrado.

En Gijón, por su parte, el precio se ha situado en 10,6 euros por metro cuadrado, un 0,3% menos que hace un mes y un 1,5% menos que en el anterior trimestre, pero un 8,5% superior al dato de octubre de 2024.

DATOS NACIONALES

El precio del alquiler en España ha subido un 10,9% interanual durante el mes de octubre, con 14,5 euros por metro cuadrado. En el último trimestre el precio baja un 0,7% mientras que sube un 0,1% con respecto a septiembre.

Hasta 51 capitales españolas tienen precios superiores con respecto a octubre del año pasado, con la única excepción de Huesca donde las rentas han bajado un 1,7% durante el último año.

El incremento más pronunciado es el de Ceuta donde las expectativas de los caseros subieron un 21,9%, seguido de las subidas de Zamora (18,1%), Ciudad Real (15,1%), Teruel (13,4%) y Segovia (13,2%).

Por el contrario, Pamplona (0,5%) es la capital con la subida menos pronunciada en el último año, seguida de San Sebastián (1,2%), Girona (1,2%) y Vitoria (2,7%).

El comportamiento de las rentas en los principales mercados del país ha sido totalmente alcista. Además de en San Sebastián, suben en Madrid (11,5%), Sevilla (9,7%), Valencia (7,6%), Alicante (7,4%), Palma (6%), Bilbao (5,6%), Barcelona (5,1%) y Málaga (3,8%).

Barcelona continúa siendo la capital con los alquileres más caros con un precio de 24,3 euros por metro cuadrado, seguida por Madrid (23 euros por metro cuadrado) y Palma (18,2 euros por metro cuadrado) que ya es la tercera capital más cara de España.

El alquiler ha subido en todas las Comunidades Autónomas españolas desde octubre del año pasado. La Comunidad de Madrid lidera las subidas (12,7%), seguida de Andalucía (11,8%) y Castilla-La Mancha (11,8%).

Por debajo de la media nacional se encuentran los incrementos de La Rioja (9,9%), Comunitat Valenciana (9,9%), Castilla y León (9,1%), Baleares (9%), Aragón (8,5%), Canarias (8,1%), Región de Murcia (7,9%), Asturias (7,4%) y Cataluña (7,1%).

Los menos incrementos en el último año se dan en Navarra (3%), Extremadura (4%), Cantabria (4,5%), País Vasco (5,2%) y Galicia (5,3%).