El precio de la vivienda y el desequilibrio demográfico, entre los problemas de la juventud, según UGT

Abel Suárez y Alejandro Braña - UGT ASTURIAS

OVIEDO 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El "desequilibrio crítico" en el relevo generacional que tensiona el mercado de trabajo en Asturias y el incremento del precio de la vivienda que dificultan la emancipación figuran entre los principales problemas de la juventud asturiana. Así consta en las conclusiones del Informe Juventud y Empleo en Asturias, elaborado por UGT.

El trabajo ha sido presentado en la Feria Internacional de Muestras de Asturias por el secretario de Organización de UGT Asturias, Abel Suárez, y por el secretario de Administración de RUGE UGT Asturias, Alejandro Braña.

El documenta alerta de ese desequilibrio demográfico reflejado en un Índice de Recambio del 190,37. Esta cifra implica que en la región solo existe un joven disponible para el relevo generacional por cada dos trabajadores que acceden a la jubilación, lo que origina un déficit estructural para la cobertura de puestos vacantes en sectores estratégicos a corto y medio plazo.

El sindicato ha señalado que la inserción de las personas trabajadoras más jóvenes continúa lastrada por la inestabilidad a pesar de la evolución positiva de la reforma laboral a nivel estatal. Según se desprende de las conclusiones del estudio, prácticamente la mitad de la población asalariada de entre 16 y 25 años en el Principado se encuentra vinculada a modalidades de contratación temporal.

Asimismo, la organización ha precisado que la falta de cobertura de vacantes en sectores como la hostelería o los servicios responde al rechazo estructural frente a la precarización y no a una falta de disposición hacia el trabajo por parte de la juventud. En este sentido, ha explicado que los bajos niveles retributivos, la parcialidad involuntaria y la falta de garantías en las jornadas fuerzan a los jóvenes a prolongar la búsqueda activa o a optar por la movilidad geográfica, mientras que, tras descontar causas justificadas, la población que permanece voluntariamente al margen del sistema educativo y laboral representa un porcentaje residual del 0,7 por ciento, desmitificando la narrativa del estigma "ni-ni".

Por otro lado, la central sindical ha asegurado que las mejoras macroeconómicas en el empleo no se han trasladado a la calidad de vida juvenil debido a que el incremento del mercado residencial neutraliza las ganancias de poder adquisitivo salarial, convirtiéndose en el principal obstáculo para la emancipación. A ello se suman los altos niveles de sobrecualificación por la incapacidad del tejido productivo para absorber perfiles de alto valor añadido, lo que provoca la constante fuga de talento y la descapitalización del capital humano regional.

Finalmente, el informe ha reflejado que la formación en disciplinas TIC y STEM no garantiza la inserción laboral ni frena la emigración juvenil, en un contexto nacional con un excedente formativo de 70.000 profesionales frente a la demanda real y una brecha salarial con Europa que lleva al 10 por ciento de la población cualificada digital a abandonar el mercado español. En esta línea, UGT ha remarcado que el acceso a un empleo ya no erradica el riesgo de exclusión social, como demuestra la consolidación de la figura del "trabajador pobre" y una tasa AROPE que afecta al 28,3 por ciento de la juventud asturiana.