El precio de la vivienda libre se dispara un 13,9% en 2025 en Asturias, según el INE

Archivo - Viviendas - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El precio de la vivienda libre se disparó una media del 13,9% en Asturias el año pasado, por encima de la media nacional del 12,7%, según el Índice de Precios de Vivienda (IPV) del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicado este viernes.

El precio de la vivienda nueva subió una media del 10,9% en Asturias, en este caso por debajo del conjunto estatal (11,3%) y el de la vivienda usada repuntó un 14,5%, más que en España, donde el incremento fue del 13,1%.

En el cuarto trimestre de 2025, el precio de la vivienda libre aumentó un 3% en la comunidad. El de la vivienda nueva lo hizo un 4,5% y el de la usada un 2,7%.