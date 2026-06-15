El precio de la vivienda en Oviedo se dispara un 20,66% en un año, la segunda mayor subida del país, según Gloval

Archivo - Viviendas en Oviedo. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Oviedo ha registrado la segunda mayor subida anual del precio de la vivienda entre las capitales de provincia españolas durante el primer trimestre de 2026, con un incremento del 20,66%, según el Barómetro del Mercado Residencial de Capitales de Provincia elaborado por Gloval.

El informe sitúa el valor medio residencial en la capital asturiana en 2.126 euros por metro cuadrado, frente a los 1.762 euros por metro cuadrado contabilizados en el mismo periodo del año anterior. La evolución de Oviedo supera la media de las capitales de provincia, donde el incremento anual fue del 13,26%.

El estudio señala además que las compraventas de vivienda aumentaron un 3,93% interanual en Oviedo, hasta alcanzar las 1.057 operaciones. La tasa de compraventas se situó en 2,83 operaciones por cada 1.000 viviendas, por encima de la media de las capitales españolas, fijada en 2,45.

Por su parte, la oferta alcanzó las 9,45 viviendas anunciadas por cada 1.000 existentes, por debajo de la media nacional de las capitales de provincia, que se situó en 12,35.

Según el barómetro, Oviedo se sitúa únicamente por detrás de Segovia en el crecimiento anual del precio de la vivienda y figura entre los mercados urbanos con mayores incrementos de valor residencial del país.