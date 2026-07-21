El precio de la vivienda de segunda mano sube un 2,6% en el segundo trimestre en Asturias

Archivo - Calles en Sama, Langreo. Vivienda, pisos, edificios. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El precio de la vivienda de segunda mano ha aumentado un 2,6% en el segundo trimestre en Asturias, situándose en junio en 2.378 euros por metro cuadrado, sgún los datos del Índice Inmobiliario Fotocasa publicado este martes.

Por comunidades autónomas, este segundo trimestre se han registrado subidas trimestrales en 16, ninguna de ellas por encima del 10% desde el cuarto trimestre de 2025. La Comunidad con el mayor incremento trimestral es Región de Murcia (8,6%), seguida de Cantabria (6,3%), Comunitat Valenciana (5,9%), Castilla y León (5,6%), La Rioja (5,1%), Andalucía (4,5%), País Vasco (4,4%), Navarra (4,1%), Castilla-La Mancha (3,6%), Aragón (2,9%), Asturias (2,6%), Galicia (2,3%), Extremadura (2,0%), Cataluña (1,9%), Baleares (0,9%) y Madrid (0,7%).

A diferencia de lo ocurrido en años anteriores, junio de 2026 ha cerrado con 14 comunidades autónomas con incrementos interanuales de dos dígitos, frente a las 11 de 2025, las seis de 2024 y las siete de 2023. El orden de las comunidades de mayor a menor variación interanual es Región de Murcia (28,0%), Cantabria (20,0%), Comunidad Valenciana (19,8%), Asturias (17,0%), Andalucía (16,9%), Galicia (13,6%), Castilla-La Mancha (13,1%), Madrid (13,0%), La Rioja (12,9%), Navarra (12,5%), Castilla y León (11,6%), País Vasco (11,5%), Cataluña (11,0%), Canarias (8,8%), Baleares (7,8%), Aragón (7,0%) y Extremadura (6,9%).