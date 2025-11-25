Los precios de la producción industrial en Asturias crecen un 7% en octubre, la tercera subida más alta

OVIEDO 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los precios de la producción industrial subieron un 7% en el Principado de Asturias en octubre en relación al mismo mes de 2024, muy por encima de la media nacional, que se sitúa en el 0,7%, según los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La del Principado de Asturias es la tercera mayor subida, tras Canarias que registró un incremento del 8,9% y Baleares con una subida del 7,5%.

A nivel nacional los precios industriales subieron un 0,7% en octubre en relación al mismo mes de 2024, tasa cinco décimas superior a la de septiembre y la más elevada desde el pasado mes de junio.

Con la tasa interanual del décimo mes de 2025, la inflación del sector industrial encadena dos meses de alzas después de haber caído un 1,5% en agosto, cuando rompió con dos meses de subidas.

La subida de la inflación industrial en octubre fue consecuencia de la evolución de los precios de la energía, que aumentaron su tasa anual en 1,6 puntos, hasta el 1,9%, debido al encarecimiento de la producción, transporte y distribución de energía eléctrica.

También contribuyeron el repunte de los precios industriales en octubre los bienes de equipo, que elevaron tres décimas su tasa interanual, hasta el 2,1%, debido al mayor coste de la reparación de productos metálicos, maquinaria y equipo.

Excluyendo la energía, los precios industriales presentaron en octubre una tasa del -0,1%, la misma que en septiembre y ocho décimas por debajo del índice general.