"Preguntar no es racismo", dice el PP sobre los vecinos de La Florida

Adelina María Velasco - CUENTA DE YOUTUBE DEL AYUNTAMIENTO

OVIEDO 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La concejala delegada de Políticas Sociales, Adelina María Velasco (PP), ha defendido este lunes a los vecinos de La Florida que han venido expresando su preocupación por la instalación en un piso de un centro de menores no acompañados. Se trata de un recurso que el Principado ha descartado finalmente. A pesar de ello, en el pleno municipal de este martes, se han discutido dos iniciativas, una de Vox y otra de IU-Convocatoria sobre el asunto.

"Preguntar no es racismo, discrepar no es xenofobia", ha dicho Velasco, que ha lamentado que se pretenda utilizar políticamente por unos y otros a unos vecinos para los que ha reclamado respeto.

"Respeto a poder preguntar, a poder discrepar y a expresar sus preocupaciones. Y sobre todo a no ser insultados o señalados por defender aquello que se considera mejor para un barrio", ha declarado.

Ha lamentado que la "preocupación legítima" de los vecinos sea utilizada por "fines partidistas. El equipo de gobierno, ha añadido, tiene claro que su responsabilidad es estar al lado de los vecinos, escuchar sus preocupaciones y defender los intereses de Oviedo, y al mismo tiempo que exigen al Principado que ejerza sus competencias con responsabilidad, transparencia y con los recursos necesarios.

"Lo que lo que necesitan los vecinos no son enfrentamientos ni más utilización política de una situación, necesitan soluciones, y esas soluciones pasan por el diálogo, la información y la coordinación entre Administraciones Públicas, porque los vecinos merecen respeto y los menores merecen protección, y las Administraciones merecen recursos y coordinación", ha subrayado.

En el pleno municipal de este martes han sido rechazadas tanto la proposición de Vox, que solicitaba el rechazo en Oviedo de nuevos centros para la acogida de menores extranjeros, así como la moción de IU-Convocatoria, que pedía la condena a manifetaciones de odio y señalamiento racista de centros de atención a los menores.

Sonsoles Peralta, de Vox, ha mostrado su rechazo al sistema de acogida de menores extranjeros no acompañados y ha insistido en que las concentraciones de vecinos son legítimas. En cuanto a la decisión del Principado, anunciada este lunes, de prescindir de ubicar en La Florida el centro, Peralta ha dicho que lo que ha ocurrido es que "les han pillado con el carrito del helado" y que se "ha descubierto una posible chapuza socialista".

Gaspara Llamazares (IU) también se ha referido a la conveniencia de hablar antes con los vecinos. "Nosotros creemos que es necesario escuchar a los vecinos de la Florida. Era necesario hacerlo. Probablemente la decisión inicial tenía que haber tenido en cuenta ese aspecto y nos hubiéramos ahorrado un acto fallido, porque este es un acto fallido que esperamos que no tenga consecuencias", ha comentado.