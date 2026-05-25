La premio nobel Emmanuelle Charpentier ofrece hoy una conferencia gratuita en Oviedo sobre edición genética

Archivo - 12 October 2020, Berlin: French genetic researcher Emmanuelle Charpentier, winner of 2020 Nobel Prize for Chemistry together with American biochemist Jennifer Doudna, speaks during a press conference at the Rotes Rathaus. Photo: Bernd von Jutrcz - Bernd von Jutrczenka/dpa - Archivo

OVIEDO 25 May. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Universitario de Oncología (IUOPA) ha organizado para este lunes una conferencia de la premio nobel Emmanuelle Charpentier sobre edición genética y su "efecto transformador".

La bioquímica francesa, galardonada con el Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2015, protagonizará un encuentro a partir de las 18.00 horas en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo, con entrada libre.

El acto está dirigido a todos los públicos y busca "ser un motor de motivación para jóvenes estudiantes que quieran orientar su carrera hacia la ciencia y la investigación", según ha indicado el Iuopa en nota de prensa.